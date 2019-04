Liverpool, le monde ou rien

En s'imposant largement sur la pelouse de Porto (1-4), Liverpool s'est qualifié pour les demi-finales de Ligue des champions. Une compétition que les Reds avaient pourtant annoncé mettre de côté pour donner la priorité au championnat. Désormais plus de choix à faire, Liverpool veut les deux.

Premier League ET Ligue des champions

Coup de poker

Par Steven Oliveira

Les supporters de Liverpool ne vivent que pour ça. Les étoiles de la Ligue des champions ? Non. La Premier League. Ce championnat qui échappe auxdepuis 1990. Le club de la Mersey ne l'a même jamais gagné sous sa nouvelle appellation instaurée en 1992. Au contraire de Blackburn, Leicester Manchester City et le rival de Manchester United qui en a soulevé 13. Le moment est donc venu de mettre fin à ses 29 ans de disette. Et ça, les joueurs l’ont bien compris. À l’image de Mohamed Salah qui avait annoncé la priorité de la saison au micro de Sky Sports en mars dernier : «» Avec cette jolie phrase, Salah est encore un peu plus entré dans le cœur des supporters des. Des supporters qui ont probablement oublié d’aller au bout de la pensée de l’Égyptien. C’est dommage, ils auraient entendu que l’ancien de la Roma compte bien tout rafler : «» C’est même ce qu’ils sont en train de faire.Présent dans le dernier carré de la Ligue des champions pour la seconde année consécutive, Liverpool n’est plus qu’à trois matchs du sacre. Alors oui, il va falloir d’abord se défaire de Barcelone en demies avant de rêver à une finale contre Tottenham ou l’ Ajax . Mais Lionel Messi a beau marcher sur l’eau cette saison, son Barça reste friable et ladevra trouver la clé pour être le premier joueur à réussir un dribble sur Virgil van Dijk . Avant de penser à cette confrontation face aux Liverpool va devoir se remettre la tête dans le championnat. Car contrairement à la saison dernière où lesétaient largués, cette année tout est différent. Mieux, les hommes de Jürgen Klopp sont actuellement premiers et n’ont plus que quatre rencontres à disputer face à des équipes de second plan : Cardiff Wolverhampton . Quand le concurrent de Manchester City – qui a pris un sacré coup derrière la tête ce mercredi soir – va devoir se coltiner Manchester United Burnley et... Tottenham Et ne comptez pas sur Jürgen Klopp pour choisir entre les deux compétitions. Non, l’entraîneur allemand, qui n’a toujours rien gagné depuis son arrivée à Liverpool en 2015, veut ramasser le pactole : «» Il faut dire que les dirigeants de Liverpool ont mis la main au portefeuille l’été dernier pour pouvoir construire une équipe qui peut jouer sur deux tableaux. Pas moins de 196 millions d’euros pour quatre joueurs : Fabinho , Alisson, Naby Keita et Xherdan Shaqiri . Soit un gardien solide, un milieu polyvalent devenu titulaire à la moitié de saison, un jeune talentueux et un remplaçant de luxe.Conscient qu’il fallait tout de même s’alléger un peu le calendrier, Liverpool s’est vite débarrassé de la FA Cup et la Carabao Cup. Deux défaites dès leur entrée en lice face à Wolverhampton (2-1) et Chelsea (2-1) qui n’ont pas vraiment attristé Jürgen Klopp . Dans le même temps, les, eux, sont restés en lice dans les quatre compétitions. Avec le résultat que l’on connaît. Du moins en Ligue des champions. Les coupes mises de côté, l’entraîneur allemand peut alors se concentrer sur les deux compétitions majeures. Et pour cela, il n’hésite pas à laisser des joueurs au repos de temps en temps. Face à Porto ce mardi soir, Roberto Firmino était par exemple sur le banc. Avant d’entrer en jeu à la pause et de marquer. Un choix que Klopp justifie par le besoin de repos : «Il faut dire que l’ancien coach de Dortmund sait qu’il peut se permettre quelques changements sans perdre trop en qualité et en résultat. Il n’y a qu’à voir le huitième de finale aller face au Bayern Munich pour s’en rendre compte. Malgré une charnière centrale expérimentale Matip- Fabinho , lesavaient contenu Robert Lewandowski et consorts pour gratter un match nul (0-0). Avant d’aller s’imposer à Munich lors du retour (1-3). Alors oui, Liverpool s'en tire bien concernant les blessures cette saison. Oui, Liverpool va peut-être se mordre les doigts et terminer la saison avec aucun trophée soulevé. Mais Liverpool prouve bien que l’on peut jouer à la fois la Ligue des champions ET le championnat. Ce que font d’ailleurs également avec brio Barcelone et l’ Ajax , deux des trois autres demi-finalistes.