Liverpool l'emporte miraculeusement !

Très vite devant au score, Liverpool a ensuite connu beaucoup de difficulté à maîtriser Tottenham. Qui a logiquement égalisé, et est passé tout près de gagner... Avant d'offrir la victoire aux Reds sur le gong, suite à un but contre son camp d'Alderweireld. Des Reds qui soufflent, et qui repassent en tête de la Premier League devant Manchester City.

1

Firmino, et ça fait 1-0

Que d'occasions sur la fin

Liverpool (4-3-3) : Becker - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson (Origi, 77e), Milner (Fabinho, 76e), Wijnaldum - Salah (Lovren, 93e), Firmino, Mané. Entraîneur : Klopp.



Tottenham (5-2-1-2) : Lloris - Trippier, Alderweireld, Sánchez (Son, 69e), Vertonghen, Rose - Sissoko, Eriksen (Llorente, 92e) - Alli - Lucas (Davies, 82e), Kane. Entraîneur : Pochettino.

Par Florian Cadu

Un but décisif, marqué contre son camp par l'adversaire qui vient de louper une triple occasion et inscrit à la 90minute de jeu... S'il ne s'agit pas de la chance du champion, ça y ressemble étrangement. Car si Liverpool a longtemps été devant au score après avoir lancé les hostilités en début de rencontre, Tottenham aurait largement pu l'emporter en se montrant un peu plus adroit après l'égalisation de Lucas . Au lieu de ça, Alderweireld a poussé la balle dans ses propres cages à l'entrée du temps additionnel, lesont enchainé un 37match de rang sans défaite sur leur pelouse (deuxième plus longue série d'invincibilité à domicile en Premier League après Chelsea en 2004-2008 et ses 86 rencontres), sont repassés en tête du championnat (avec une partie en plus) devant Manchester City , et croient plus que jamais au titre. Bref : une victoire inespérée pour les rouges, une défaite difficile à avaler pour les autres.Pas le choix pour Liverpool : pour ne pas être distancé par City dans la course au titre, il faut s'imposer à domicile. Et si Alexander-Arnold doit calmer les premières ardeurs de Tottenham , lesmontrent rapidement qu'ils ont capté leur mission. Dès leur quart d'heure de jeu, Firmino ouvre le score d'une tête piquée sur un centre d'Henderson. Dans les minutes qui suivent, Alexander-Arnold et Mané ne sont également pas loin de trouver le chemin des filets. Le latéral touche même le poteau, suite à un centre-tir.Du côté des, on souffre. Auteur d'une jolie demi-volée, Alli est le seul à s'approcher de l'égalisation avec... Becker, dont la sortie peut être qualifiée de n'importe quoi et semble beaucoup plus risquée qu'utile. Globalement dominés, les visiteurs lancent quelques contre-attaques demeurant insuffisantes pour déjouer les plans du dauphin de la Premier League. Dommage : sur le plan statistique, la bande de Lloris n'a pas grand-chose à se reprocher lorsque l'arbitre siffle la pause. Seulement le plus important, à savoir son nombre de but par rapport à celui de l'adversaire, ne parle pas en sa faveur.Pas con et bien conscient du potentiel de Tottenham Liverpool se dit que faire le break serait loin d'être une mauvaise idée. Alors, Van Dijk vient prêter main forte à ses attaquants et claque une grosse tête... juste à côté. Mais ce sont bien lesqui donnent la meilleure impression, en ce début de second acte. Reste que la défense rouge tient le choc, Robertson étant décisif devant Kane. Au même titre qu'Alderweireld devant Salah.Ce qui surprend au fur et à mesure que le temps passe, c'est la rareté des tirs cadrés. À l'heure de jeu, on n'en compte que deux : un pour chaque camp. Salah, par exemple, ne parvient pas à régler la mire. Au contraire de Lucas qui, à vingt minutes du terme, surgit pour remettre assez logiquement les deux clans à la même hauteur. C'est alors que Lloris sort le grand jeu pour protéger ce point, au détriment d'Alexander-Arnold ou de Firmino. Et puis, Sissoko foire une belle opportunité, Rose manque de donner l'avantage aux visiteurs, Alli frôle le montant... Mais less'imposent sur un CSC d'Alderweireld, presque miraculeusement. La course pour le titre peut continuer.