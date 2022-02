Liverpool humilie Leeds

51

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Thiago (Henderson, 68e), Fabinho, Jones (Milner, 77e) - Diaz (Origi, 85e), Salah, Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.



Leeds(4-1-4-1) : Meslier - Dallas, Ayling, Struijk, Firpo - Forshaw - Raphinha, Klich (Shackleton, 46e), Rodrigo (Roberts, 46e), Harrison - James. Entraîneur : Marcelo Bielsa.

Trois buts en première mi-temps, trois en deuxième, bonjour, au revoir.Bien emmenés par un Mohamed Salah des grands soirs, les hommes de Jürgen Klopp n’ont laissé aucune chance à l’équipe de Marcelo Bielsa, ce mercredi soir à Anfield Road. Dominé de la tête et des épaules, Leeds enregistre une troisième défaite consécutive et n’est plus qu’à trois petits points de la zone de relégation.Conscients qu’il fallait profiter de ce match en retard de la 19journée et du faux pas de Manchester City face à Tottenham (2-3) la semaine dernière pour se relancer dans la course au titre, lesn'y sont pas allés de main morte. Bien aidé par les mains baladeuses de Stuart Dallas et le tacle mal maîtrisé de Luke Ayling, Salah a marqué deux buts sur penalty. Toujours dans le premier acte, Joël Matip s'est faufilé dans la défense adverse pour participer à la fête. Au retour des vestiaires, Sadio Mané n'a pas tremblé au moment de recevoir un caviar de Jordan Hendersonet de trouver le cadre après une sortie étonnante d'Illan Meslier. Enfin, Virgil van Dijk a sauté plus haut que tout le monde sur le dernier corner de la partie dans le temps additionnelLiverpool ne compte plus que trois points de retard sur Manchester City et possède désormais trente-sept longueurs d'avance sur Leeds.