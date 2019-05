Liverpool, gloire aux seconds

La saison de Liverpool n'est pas seulement historique d'un point de vue comptable, elle l'est aussi dans la manière. Une affaire d'abnégation, de fierté, d'amour de la gagne et de miracles répétés, pour finalement échouer si près du but... Tout Liverpool, quoi. Ou devrions nous dire « Poolidor » .

Un cru exceptionnel

L'histoire ne retient que les gagnants, vraiment ?

Par Théo Denmat

C’était en 2012, et il ne pigeait toujours pas. «, disait-il.» À 77 ans, dans une interview accordée à l’occasion de la sortie de son dernier livre,, Raymond Poulidor se questionnait encore sur le pourquoi de sa notoriété, imputant à cette dernière ce que d’aucuns appelleraient aujourd’hui le panache. Mot qui, soit-dit en passant, n’a rien à voir avec son cousin germain «» , désignant une boisson mi-bière, mi-limonade dont la réputation est souvent moquée.Non, ici, Poupou avait la clairvoyance d’admettre que les gagnants sont vus comme les cyniques, froids et calculateurs du lot, quand les éternels perdants ont l’empathie chevillée au corps, au cuissard, ou aux crampons. Et c’est, en quelque sorte, l’histoire de Liverpool . L’histoire d’une équipe dont les victoires finales sont si rares qu’elles en deviennent magnifiques, et d’un écusson devenu personnification de l’adage voulant que l’important ne soit pas la destination, mais le voyage. Et force est de constater que chez, c’est souvent de la première classe.Explication par le hublot. Meilleur gardien de la saison : Alisson. 22 buts concédés, 21 clean-sheet, juste devant Ederson . Meilleur joueur de la saison, élu par ses pairs : Virgil Van Dijk . Meilleur total de passes décisives pour un défenseur : Trent Alexander-Arnold, 12 . Pas un soulier d’Or, mais deux, Salah et Mané émergeant à 22 pions chacuns cette saison (et devant partager les lauriers avec leAubameyang), du jamais-vu pour deux membres d’une même équipe dans l’ère Premier League. Au-delà des chiffres, vertigineux, la plage ne sera probablement aussi belle que fanstasmée à l’ouverture de la porte blindée du petit coucou rouge, mais bon sang, quelle formidable équipage. Car si tout Liverpool comptait cet après-midi sur un faux-pas de Manchester City Brighton , c’est parce que le parcours était déjà historique. Résister à ces-là, il fallait le faire. Pour la première fois de l’histoire, un club pouvait terminer la saison deuxième avec 97 points. Et puisque Anfield est Anfield et que son histoire se nourrit d’espoirs déchus, pendant 21 minutes, lesont été champions. Le temps de vie d’une folle rumeur, celle soufflant que Brighton venait de marquer contre City, éteinte à l’instant où Aymeric Laporte scellait le 2-1 dessur corner en même temps que le début de leur prise de pouvoir.Les chiffres sont démentiels, donc, mais constituent autant de bulles de fierté que de raison de se lamenter. Avec 97 points, la bande à Klopp aurait été championne à 25 reprises sur les 27 saisons de l’ère Premier League. Seul le City de l’an passé (100 points), et celui de cette saison (98) font mieux. Mieux - ou pire, c’est au choix -, le Liverpool cru 2019 est le meilleur deuxième de l’histoire, tout simplement. Avec 2,55 points en moyenne par rencontre, il devance les 96 points du Real de Pellegrini, saison 2009-2010 (2,53 points), et l’ Ajax de la même année (2,50 poins). C’est terrible. C’est beau. C’est cruel et profondément magnifique à la fois, la course au titre ayant de toute évidence rivalisé cette année avec le sprint final de la saison 2011-2012, conclue par un but mémorable d’Agüero. Malgré les neuf victoires de rang en conclusion, il aura suffit d'une défaite, une seule, le 3 janvier. La mauvaise. L’année prochaine, cela fera 30 ans que Liverpool n’aura pas remporté le trophée de champion d’ Angleterre , et l’on se dit quelque part qu’il est toujours mieux de réserver les grosses fêtes aux gros anniversaires.Cette histoire est donc d’une course mémorable au maillot jaune, la même que Poulidor haïssait en son temps, renvoyant ses échecs sportifs répétés face à Anquetil à sa propre image, celle d’un. On lui disait qu’il était magnifique, lui ne voulait pas en entendre mot... à l'époque. «, dit-il un jour à un journaliste un peu plus curieux que les autres.L’histoire ne retient que les gagnants, dit-on ? Faisons cette fois le pari que non. On se souviendra de cette année comme de celle au «» . Alors que Liverpool se rassure, les titres viendront, eux ont autre chose de plus grand. L’amour d’un public, le leur, et on va l’avouer ici : ils ont même l’amour du public des autres. C'est peut-être plus beau.