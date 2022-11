Liverpool franchit l'obstacle Derby County aux tirs au but

Liverpool (4-3-3) : Kelleher - Ramsay, Phillips, Gomez, Tsimikas - Bajčetić, Oxlade-Chamberlain, Clark (Elliott, 66e) - Frauendorf (Firmino, 66e), Carvalho (Doak, 74e), Stewart (Núñez, 66e). Entraîneur : Jürgen Klopp.



Derby County (5-4-1) : Wildsmith - Sibley, Roberts, Forsyth, Cashin, Smith - Osula (Dobbin, 61e), Bird (Knight, 90e+1), Hourihane, Mendez (Thompson, 71e) - Collins (McGoldrick, 61e). Entraîneur : Paul Warne.

Les autres résultats

QB

Ça passe, en serrant les fesses.Avec une équipe largement remaniée, Liverpool a dû patienter jusqu'aux tirs au but pour se défaire de Derby County, septième de League One, au troisième tour de la Carabao Cup (0-0, 3-2 T.A.B.). Servi par Fabio Carvalho, le jeune Layton Stewart s'est procuré la plus grosse occasion du premier acte, mais a envoyé sa frappe au-dessus (31). Symptomatique du manque de tranchant de l'attaque rouge puisqu'Alex Oxlade-Chamberlain (15) et Kostas Tsimikas (32) ont eux aussi raté le cadre.Après un contre favorable dans la surface, Max Bird a fait trembler Anfield en croisant un peu trop son tir (51). Le gardien visiteur Joe Wildsmith a ensuite débuté son show en s'opposant à Oxlade-Chamberlain (52, 67), Carvalho (54), Elliott (81) et Firmino (86). Il a poursuivi lors de la séance de tirs au but en mettant Stefan Bajčetić en échec. Son homologue Caoimhín Kelleher lui a toutefois volé la vedette en repoussant les tentatives de Conor Hourihane, Craig Forsyth et Lewis Dobbin, offrant ainsi au tenant du titre son billet pour le tour suivant.Kell' joueur !Arsenal 1-3 BrightonWolverhampton 1-0 LeedsNottingham Forest 2-0 TottenhamNewcastle 0-0 (3-2 T.A.B.) Crystal PalaceWest Ham 2-2 (9-10 T.A.B.) BlackburnSouthampton 1-1 (6-5 T.A.B.) Sheffield Wednesday