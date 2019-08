Liverpool fait plier Chelsea aux tirs au but

Dans une rencontre pleine de surprises et de suspense, Liverpool et Chelsea ont bien eu du mal à se départager ce mercredi soir à Istanbul (2-2). Heureusement, les tirs au but ont rectifié tout cela en adjugeant la victoire finale à Liverpool (5-4, cinquième et unique tir manqué de la séance par le jeune Tammy Abraham), qui remporte ainsi la quatrième Supercoupe d'Europe de son histoire. De son côté, Chelsea n'a pas à rougir de son excellente prestation.

1

Giroud is on fire

Bobby la pointe

Adrián - Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson (Alexander-Arnold, 90e) - Henderson, Fabinho, Milner (Wijnaldum, 63e) - Salah, Mané (Origi, 103e), Oxlade-Chamberlain (Firmino, 46e). Entraîneur : Klopp.



Kepa - Azpilicueta, Christensen (Tomori,85e), Zouma, Emerson - Kanté, Jorginho, Kovacic (Barkley, 101e) - Pedro, Giroud (Abraham, 74e), Pulisic (Mount, 74e). Entraîneur : Lampard.

Par Maxime Renaudet

Première Supercoupe d'Europe entre deux équipes anglaises, première Supercoupe d'Europe à Istanbul, première femme à arbitrer un match majeur de l'UEFA et première européenne pour Frank Lampard dans le costume de, cette rencontre entre Chelsea et Liverpool s'annonçait absolument inédite. Sur le terrain, c'est un match effréné et animé qui nous a été donné à voir ce mercredi soir. Si Chelsea pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score avant la pause grâce à l'éternel Olivier Giroud, c'était sans compter sur Firmino et Liverpool, bien plus appliqués en seconde période. Si lesont ensuite pris l'avantage en prolongation, Chelsea a eu le mérite de réagir, avant de tomber aux tirs au but, la fleur au fusil.Si on pouvait redouter que cette rencontre soit aussi ennuyeuse que la dernière finale de Ligue des Champions entre Liverpool et Tottenham, le début de match contredit totalement cette idée. Et comme souvent, Mané est le premier à se mettre en évidence avec un ciseau détourné par Christensen (4). Cette première action donne le ton de cette rencontre où le rythme est soutenu et les efforts nombreux. Au milieu de tout ça, c'est Salah qui se crée la première grosse occasion du match mais Kepa s'interpose parfaitement (16).En face, Giroud et Pedro jouent les contres à fond mais c'est sur une action placée que l'Espagnol trouve la barre d'Adrián (22). Dans la foulée, l'attaquant français tente à son tour un retourné acrobatique audacieux, mais non cadré (24). La lumière arrive dix minutes plus tard pour le Français, qui s'en va ouvrir le score en profitant des trous béants laissés par lesdans leur dos (0-1, 36). Si ce but vient conclure un temps fort de près d'un quart d'heure, lescontinuent quand même de harceler desabasourdis. Ces derniers sont d'ailleurs même à deux doigts de couler quand Pulisic se voit annuler un but pour une position de hors-jeu logique (41).Au retour des vestiaires, Klopp revoit déjà ses plans et remplace Oxlade-Chamberlain par Firmino. Le Brésilien n'attend même pas cinq minutes pour mettre Christensen et Zouma dans le bain puisque sur une louche de Fabinho, il se retrouve devant Kepa et file le cuir à Mané qui égalise sans forcer (1-1, 48). Lesessayent alors de s'en remettre au duo Emerson-Pulisic mais lesrésistent et s'appliquent à les piquer en contre, bien aidés par une verticalité retrouvée. Avec une telle débauche d'énergie, les deux équipes lèvent logiquement le pied et commencent à se regarder.Mais à un quart d'heure de la fin, tout s'emballe quand Salah et van Dijk pensent tromper Kepa, qui sort un double arrêt fabuleux (75). Alors qu'on se dirige vers la prolongation, le nouvel entrant Mount s'en va tromper Adrian avant que le but ne soit annulé pour une position de hors-jeu, déjà le septième de la soirée pour les. Dans l', Liverpool n'attend pas longtemps avant de prendre les devants, une nouvelle fois grâce à Firmino et Mané, qui s'offre un doublé (2-1, 95). On se dit alors que Liverpool a réussi son coup mais Chelsea réagit quasi-instantanément quand Tammy Abraham se fait crocheter par Adrián. Jorginho ne se fait pas prier et trompe la doublure d'Alisson grâce à son habituel saut de cabri (2-2, 101). La rencontre se termine finalement aux tirs au but. Et là encore, le suspense est garanti puisqu'il faut attendre le cinquième tir de Chelsea pour qu'il y ait enfin un loupé. Le malheureux du jour s'appelle Tammy Abraham. Comme en 1977, 2001 et 2004, Liverpool commence donc sa saison avec la Supercoupe d'Europe en poche. Dommage pour Giroud et Kanté qui ont livré tous deux une prestation des grands soirs.