Liverpool et Tottenham profitent, Chelsea tombe

167

10 games, 30 days and a trip to QatarLiverpool’s festive schedule is PACKED ? pic.twitter.com/bqFJJj0jjd — B/R Football (@brfootball) October 31, 2019

Moussa Sissoko has scored his first Premier League goal in 791 days.He nets his first PL home goal for Spurs. ⚽️ pic.twitter.com/iv3qk59nKz — Squawka Football (@Squawka) November 30, 2019

Résultats et classement de Premier League MR Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Privé de Fabinho jusqu'à la fin de l'année suite à la blessure du Brésilien contre Naples, Klopp n'apparaît pas tout à fait serein avant un mois de décembre qui s'annonce dantesque. Et pour cause, son équipe n'a jamais perdu un match de Premier League quand l'ancien Monégasque a débuté un match. Sauf qu'en face, lesn'ont connu quant à eux qu'une seule victoire à l'extérieur cette saison (lors de la première journée). Et que Van Dijk est toujours aussi impressionnant. La preuve en image, avec un doublé express en six minutes. De la tête évidemment, sur deux coups de pied arrêtés bottés par Alexander-Arnold. Suffisant pour maîtriser tranquillement, jusqu'au bout ? Non, car Becker sort de ses cages n'importe comment et commet une main en tant que dernier défenseur. Carton rouge, et réduction du score de Dunk - qui n'attend pas le placement du mur - dans la foulée. Pas grave, Manchester City est à... onze unités.Qui a dit que Sissoko n'entrait pas dans les plans de Mourinho ? En tout cas, une chose est sûre : l'arrivée dufait un bien fou à Tottenham, vainqueur avec le Portugais pour la troisième fois de suite toutes compétitions confondues. Alli s'offre d'abord un doublé sur des services de Son et d'Alderweireld, puis Sissoko met un terme à son mutisme en Angleterre de manière acrobatique pour fêter sa titularisation. Wilson plante tout de même un magnifique coup franc, ainsi qu'un deuxième caramel sur lequel Sissoko se fait enrhumer. Histoire de prouver que le Mou n'est plus un entraîneur défensif ?La surprise de la journée. Auteur de bonnes performances depuis le début de la saison, Chelsea s'incline à Stamford Bridge devant West Ham. La faute à Wilson, bien inspiré dans la surface des. Et peut-être aussi aux absences de Kanté, sur le banc, ou d'Abraham, blessé. Giroud aligné d'entrée ? Où ça ?Undans le temps additionnel du premier acte, un autre à la fin du second : Crystal Palace fait une belle affaire, ce samedi. Les tombeurs principaux de Burnley s'appellent Zaha, qui a tout fait tout seul, et Schlupp , qui a profité d'une grossière erreur de relance. Voilà les vainqueurs coincés en dixième position. Entre Manchester United et Arsenal. Drôle d'époque.