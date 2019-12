Liverpool et Tottenham font le spectacle

4

Et de quinze pour Liverpool. Oui : quinze victoires en seize journées, après un nouveau succès tranquille à Bournemouth (3-0), un déplacement lors duquel Klopp avait décidé de faire souffler Mané et Alexander-Arnold avant la journée décisive en Ligue des champions la semaine prochaine. Résultat, lesmaîtrisent rapidement leur sujet, pas vraiment en confiance après quatre défaites de rang et la sortie d'Aké sur blessure. La sanction tombe dans la foulée : Oxlade-Chamberlain marque d'une volée du droit après un caviar d'Henderson (0-1, 35). Le leader a déjà le sourire, même s'il doit perdre Lovren, blessé et remplacé par Alexander-Arnold, qui aura à peine eu le temps de se reposer.Avant la pause, Salah fait leet dépose une talonnade folle pour offrir un but à Keita (0-2, 44). Le plus dur est fait, mais l'international égyptien ne s'arrête pas là pour fêter sa centième en Premier League. Après une remontée de balle de Keita, Salah coule lesd'une frappe croisée du gauche (0-3, 54). Pour bonifier la victoire, Liverpool n'encaisse cette fois pas de but et réalise sa premièredepuis le 29 septembre. Un pas de plus vers le trophée tant convoité.Tottenham n'avait pas de temps à perdre, il fallait vite se remettre à la tête à l'endroit. Après la première défaite de l'ère Mourinho, subie cette semaine à Manchester United (2-1) , lesroulent d'entrée sur une équipe de Burnley dépassée. Kane décoche la première flèche, ouvrant le score d'une lourde frappe (1-0, 5), avant que Lucas ne double la mise au milieu d'un cafouillage (2-0, 9). Le club londonien respire la joie de vivre sur la pelouse et ne se gêne pas pour enfoncer Burnley. En feu depuis le début de la rencontre, Son marque au bout d'un numéro exceptionnel : un raid solitaire débuté à 70 mètres de son but, façon Lucas contre l'OM, et une conclusion parfaite pour le 3-0 (3-0, 32). Violent, surtout que Sissoko touche le poteau, tout comme McNeil pour des visiteurs, toujours pas ménagés au retour des vestiaires. Kane envoie un nouveau missile dans la lucarne (4-0, 54), puis sert parfaitement Sissoko, auteur d'un nouveau pion récompensant une prestation remarquable (5-0, 74). En attendant les autres rencontres de la journée, Tottenham fait son retour à la cinquième place. Qui a dit qu'on s'ennuyait avec le Mou ?