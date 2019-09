Liverpool et Nike proches d'un accord record

QJ

À deux doigts de faire sauter la banque.Encore sous contrat avec New Balance jusqu'à l'été prochain, Liverpool sera ensuite libre de changer d'équipementier. Et son statut de champion d'Europe place le club des bords de la Mersey dans une situation très confortable pour négocier à la hausse. Selon, lesseraient tout proches de signer avec Nike pour la prochaine saison, dans ce qui représenterait un deal record pour un club anglais.Liverpool perçoit actuellement 45 millions de livres par an avec New Balance, loin de Manchester United et de son contrat de 75 millions par an avec Adidas. Selon le média anglais, le nouveau contrat de Liverpool devrait se rapprocher de ceux du Barça et du Real, qui ont des accords estimés à respectivement 98 et 107 millions de livres par an.Ça fait cher la virgule.