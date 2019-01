Liverpool et MU enchaînent, Everton et West Ham déçoivent

En grande forme, le Manchester United de Solskjær a enchaîné avec une nouvelle victoire contre Brighton. Succès aussi pour Liverpool, difficile vainqueur de Crystal Palace, mais plus que jamais leader de Premier League. En revanche, les temps sont durs pour Everton, West Ham, Leicester et Cardiff, respectivement battus par Southampton, Bournemouth, Wolverhampton et Newcastle.

Bim, sept buts pour commencer l'après-midi ! Dans une rencontre folle, Wolverhampton est venu à bout de Leicester grâce à un triplé de Jota finalisé dans le temps additionnel. Avant ce coup de massue sur la tête des, l'attaquant a ouvert le score dès la quatrième minute, Bennett le doublant au quart d'heure de jeu. Sauf qu'en début de deuxième période, les hommes de Puel ont remis les pendules à l'heure en quelques secondes, marquant coup sur coup par Gray et Coady contre son camp. Jota a alors cru redonner un avantage décisif aux locaux, mais les visiteurs ont de nouveau égalisé en fin de partie. Insuffisant cependant pour partager les points.le deuxième CSC de Coady en deux matchs, après celui inscrit à Manchester City On croyait Liverpool mal parti dans cette 23journée. Finalement, non : lesont simplement laissé un but d'avance à leurs hôtes pour faire durer le suspense. Car après le but de Townsend dans le premier acte, lade Klopp a accéléré après la pause. Résultat : deux pions de Salah et Firmino en moins de dix minutes, un autre de l'Égyptien après l'égalisation de Tomkins, un petit de Mané dans les arrêts de jeu, un dernier de Meyer encaissé pour que la fête soit plus folle, un rouge tardif pour Milner et trois unités supplémentaires de grappillées. À Manchester City de jouer.Le (quasi) sans-faute de Liverpool à domicile en Premier League, qui n'a laissé échapper que deux malheureux points devant son public (contre Manchester City ).Décidément, Everton n'y arrive pas. Malgré une politique de transfert ambitieuse et un effectif loin d'être laid, lesgambadent dans le ventre mou du classement. Les visiteurs ont eu la possession ? Certes, mais peu d'occasions. Southampton , au contraire, a su se montrer efficace avec deux tremblements de filet en deuxième mi-temps. Ward-Prowse et Redmond peuvent aller se reposer, le taf est fait. La réduction du score de Sigurðsson (sur un service de Zouma) ne change rien.La onzième place décevante desdu jour.Décidément, West Ham n'y arrive pas. Malgré une politique de transfert ambitieuse et un effectif loin d'être laid, lesgambadent dans le ventre mou du classement. Les visiteurs ont eu la possession ? Certes, mais pas d'occasions. Bournemouth , au contraire, a su se montrer efficace avec deux tremblements de filet en deuxième mi-temps. Wilson et King peuvent aller se reposer, le taf est fait.La dixième place décevante desdu jour.Sala a-t-il raison de rejoindre Cardiff ? D'un point de vue pécuniaire, la question ne se pose même pas. Mais l'Argentin doit savoir qu'il évoluera peut-être en deuxième division anglaise la saison prochaine. Car son nouveau club galère en Premier League. Ce samedi, il s'est incliné sur le terrain de Newcastle , achevé par deux coups de fusil de Schär et une gifle de Pérez. Voilà la City dans la zone rouge.Les premiers buts, et donc le premier doublé de Schär en Premier League. Joli week-end pour le défenseur.Un quinzaine d'occasions, quelques sauvetages, plusieurs frappes, énormément de hors-jeu, pas mal de corners, du duel et du tacle. Mais pas deLes quelques arrêts d'Heaton, peut-être.On peut désormais le certifier : le départ de Mourinho a tout changé. Avec Solskjær à sa tête, Manchester United s'est encore imposé, face à Brighton & Hove Albion cette fois. La sixième victoire consécutive desdepuis que le Portugais s'est fait remplacer ! Comme d'habitude, Pogba et Rashford se sont montrés décisifs : le premier en obtenant et transformant un penalty, le second en signant le. Pas besoin de plus pour doubler Arsenal avant la rencontre descontre Chelsea , malgré la réduction du score de Gross.Les statistiques de Pogba avec Solskjær. C'est-à-dire cinq caramels et quatre passes décisives en sept rencontres.