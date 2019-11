Liverpool et Leicester ne lâchent rien, Arsenal dit merci à Lacazette

Vainqueur à l'arraché sur le terrain de Crystal Palace (1-2), Liverpool conserve huit points d'avance sur Leicester, solide sur le terrain de Brighton (0-2). Sauvé dans le temps additionnel par Lacazette, auteur d'un doublé, Arsenal pointe lui déjà à neuf points du podium après son nul face à Southampton (2-2). Les Gunners sont notamment devancés au classement par Wolverhampton, cinquième après son succès à Bournemouth (1-2), et par Burnley, sixième après sa victoire à Watford (0-2). Doublés par Norwich, auteur d'un joli coup à Everton (0-2), les Hornets sont désormais bons derniers.

Après Arsenal, Leicester, Chelsea et City, Crystal Palace poursuit son parcours du combattant avec la réception du leader, reparti vainqueur lors de ses quatre dernières venues à Selhurst Park en championnat. Même pas peur, répondent les, qui se procurent une énorme occase par Jordan Ayew, dont la reprise passe juste à côté (17), et touchent le haut de la barre sur une tête de Cahill (24). Excepté Oxlade-Chamberlain, devancé de peu par Jordan Ayew sur un corner repris de la tête par Van Dijk (38), Liverpool peine franchement à se montrer menaçant. Les hommes de Roy Hodgson jouent eux crânement leur chance. Oublié au second poteau sur un coup franc excentré de Milivojević, Tomkins croit d'ailleurs fêter sa 250en Premier League avec un but, mais voit sa réalisation refusée - avec l'aide de la VAR - pour une poussette d'Ayew sur Lovren (42). Avertissement sans frais pour les, requinqués par la pause et buteurs sur leur premier premier tir cadré du match. Déjà dangereux quelques instants auparavant, Sadio Mané inscrit, du gauche et avec l'aide des deux poteaux, son huitième but en championnat, le huitième en dix rencontres face à Palace (0-1, 49). Lancés, les hommes de Jürgen Klopp se procurent pas mal d'occases, à l'image de Firmino, qui perd son duel face à Guaita (65). À défaut de se mettre à l'abri, less'exposent à un retour des Eagles, très entreprenants dans les vingt dernières minutes. Proches de recoller sur une frappe lointaine de Schlupp (75) et un ciseau de Benteke (78), les Londoniens finissent par arracher l'égalisation par Zaha, qui ouvre enfin son compteur buts cette saison (1-1, 82). Un simple contretemps pour Liverpool, qui reprend les devants grâce à Firmino, en embuscade sur un corner (1-2, 85). C'est qui les patrons ?Tombeurs d'Arsenal il y a deux semaines et surprenants deuxièmes, lesont malgré la trêve toujours les crocs. En attestent cette tête de Pérez sur l'équerre (2), et cette grosse occasion pour Vardy sur un coup franc de Chilwell (7). Maître du cuir, Leicester multiplie les corners en première période, mais peine à fissurer la défense des. Quand ils y parviennent, les hommes de Brendan Rodgers manquent de justesse, à l'image de Jamie Vardy, qui loupe son lob en un contre un avec Ryan (46). L'attaquant anglais se rattrape en deuxième période, en mâchant tout le boulot à Pérez, qui sauve son match en marquant dans le but vide (0-1, 64). Passeur, Vardy se mue en fin de match en buteur, pour mettre Leicester et sa défense de fer (huit petits buts encaissés) définitivement à l'abri, et conforter la deuxième place des, auteurs de leur quatrièmede rang et de leur cinquième succès consécutif en Premier League. Costaud.Deux semaines de coupure n'ont visiblement pas suffi à Unai Emery pour resserrer totalement les boulons. Incapable de signer la moindrelors des sept derniers matchs, sa défense se fait rapidement surprendre par Danny Ings, auteur de son sixième but de la saison en championnat. Heureusement pour les, Alexandre Lacazette a lui eu quinze jours pour se reposer et est donc frais comme un gardon. Associé à Aubameyang dans un 3-4-1-2, l'ancien Lyonnais surgit pour mettre fin à plus de deux mois de disette en Premier League, lui qui n'avait plus planté en championnat depuis le 1septembre. De quoi lancer Arsenal, qui n'a pris que deux points lors des quatre dernières journées ? Pas vraiment : malgré l'entrée de Nicolas Pépé dès la pause, lesse font surprendre à vingt minutes du terme par Ward-Prowse, concédant là leur dix-neuvième but de la saison. La quatrième défaite est toute proche quand Lacazette surgit à nouveau pour offrir un point aux Londoniens (2-2, 90+6). Pas sûr toutefois que celui-ci suffise à assurer un avenir à Emery sur le banc d'Arsenal, neuvième à neuf points du podium, et huit de la quatrième place qualificative pour la C1.João Moutinho n'a rien perdu de son coup de patte. La preuve sur ce coup franc excentré côté gauche, que l'ancien Monégasque envoie dans la lucarne opposée pour mettre lessur la voie d'un deuxième succès consécutif en Premier League. Auteur d'un doublé avec la sélection mexicaine sur le terrain du Panama (0-3) durant la trêve, Raúl Jiménez a lui eu la bonne idée de ne pas oublier son sens du but au pays, et inscrit son sixième but de la saison peu après la demi-heure de jeu. Avec deux buts d'avance et un joueur de plus, conséquence de l'expulsion de Francis (37), les hommes de Nuno Espirito Santo peuvent aborder le deuxième acte l'esprit tranquille. Un peu trop, peut-être, Cook, ramenant lesà un but (1-2, 59). Mais les, rois des nuls cette saison (7), tiennent bon, et signent un quatrième succès qui leur permet d'intégrer le top 5.Malgré un duo Doucouré-Capoue à la récup', Watford est la nouvelle lanterne rouge de Premier League. Face à une équipe de Burnley portée par son duo d'attaque Barnes-Wood, lessont restés muets à Vicarage Road, concédant deux buts en deuxième période. Malgré l'entrée à la 67e minute de l'ancien Rennais Sarr, les hommes de Quique Sánchez Flores essuient ainsi leur huitième revers de la saison et ne comptent que huit petits points. Il y avait peut-être mieux à faire comme choix de carrière, Ismaïla, non ?Sidibé et Digne sur les côtés, Schneiderlin devant la défense : sympa sur le papier, le onze de départ à l'accent très français d'Everton l'est beaucoup moins sur le terrain. A priori suffisamment armés pour maîtriser Norwich, bon dernier, lesse font surprendre en début de seconde période par Cantwell (0-1, 54). Et ne parviendront jamais à recoller, malgré l'entrée en jeu notamment d'Alex Iwobi. Pire : les hommes de Marco Silva encaissent un second but dans le temps additionnel, œuvre du colosse allemand Dennis Srbeny, auteur de son premier pion en championnat. Quinzième, Everton ne compte que trois longueurs d'avance sur la zone rouge.