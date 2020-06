Liverpool et Everton se partagent la sieste

8

Everton (4-4-2) : Pickford - Coleman, Holgate, Keane, Digne - Gordon (Sigurðsson, 60e), Gomes, Davies, Iwobi (Bernard, 88e) - Richarlison, Calvert-Lewin (Kean, 90e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip (Lovren, 74e), Milner (Gómez, 43e) - Fabinho, Keita (Wijnaldum, 65e), Henderson - Mané, Firmino (Origi, 65e), Minamino (Oxlade-Chamberlain, 46e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Paspour le spectacle.Jamais deux sans trois. Comme lors de ses deux dernières venues à Goodison Park, Liverpool repart avec un ennuyant 0-0. Seulement le troisième « faux pas » descette saison, en Premier League. La composition de départ avait donné le ton de la rencontre, avec un côté gauche amputé d'Andrew Robertson et un côté droit sans Mohamed Salah, tandis qu'Everton a une infirmerie pleine (Delph, Mina, Tosun, Walcott). Ajoutez à cela les trois mois sans disputer la moindre rencontre, et vous comprendrez pourquoi cette première période a été vide d’intérêt. À l’exception d’une frappe trop croisée de Roberto Firmino (34), et d’un coup franc de Trent Alexander-Arnold qui termine dans la niche de Jordan Pickford (41).Heureusement, comme partout en Europe où le football a repris ses droits, les blessures se sont mêlées à la partie. Cela a permis à Dejan Lovren d’entrer en jeu, et à Everton de parvenir enfin à traverser le milieu de terrain. Le hold-up n’est d’ailleurs pas passé loin, mais Calvert-Lewin a vu sa madjer repoussée par Alisson sur Tom Davies. Qui s'est heurté, lui, au poteau (79). Avec ce match nul, Liverpool n’a plus que 22 points d’avance sur Manchester City à neuf journées de la fin. Et si ?Finalement, le meilleur moment de la rencontre a eu lieu avant le coup d’envoi. Et il est signé Sadio Mané.