Liverpool et City se quittent bons amis

Dans une partie au sommet assez décevante, aucun des deux prétendants au titre ne s'est détaché. Même si Manchester City aurait pu l'emporter grâce à un penalty en toute fin de rencontre, finalement raté par Mahrez. Liverpool et son adversaire restent leaders de Premier League en compagnie de Chelsea.

Et l'action, c'est pour quand ?

Mahrez, mauvais protagoniste

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Gómez, Van Dijk, Lovren, Robertson - Milner (Keita, 30e), Wijnaldum, Henderson - Salah, Firmino (Sturridge, 72e), Mané. Entraîneur : Klopp.



Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, Stones, Laporte, Mendy - Fernandinho, D. Silva, B. Silva - Mahrez, Sterling (Sané, 76e), Agüero (Jesus, 65e). Entraîneur : Guardiola.

Il l'avait au bout du pied, cette victoire. Il n'avait plus qu'à transformer son penalty, et les trois points étaient pour sa pomme. Manchester City aurait alors pris le leadership de la Premier League, relégué Liverpool à trois points et Chelsea à deux unités. Au lieu de ça, lesdoivent partager le trône avec leset les. Pourquoi ? Parce qu'à la 86minute, au bout d'une partie programmée pour être divertissante et finalement bien décevante, Riyad Mahrez a envoyé le ballon bien au-dessus des cages d' Ederson pour le plus grand soulagement de Liverpool . Comme si cette rencontre entre deux prétendants au titre était condamnée à se terminer sur un 0-0 tristounet.Vu la tronche des deux équipes alignées, les supporters et téléspectateurs peuvent décemment espérer un gros combat, avec des buts et de beaux gestes offensifs. Le terrain se laisse en effet piétiner par Salah, Firmino, Mané, Henderson, les deux Silva , Sterling, Agüero, Mahrez... Il y a pire comme bande-annonce. Mais contrairement a ce qui est attendu, les acteurs mettent du temps avant de se mettre dans leur personnage.Alors que la possession de balle est partagée de manière assez égalitaire, les moments forts ne viennent pas. Milner, normalement excellent dans la peau du second rôle, se blesse et doit être remplacé par Keita. Et sinon ? Pas grand-chose, malheureusement, si ce n'est une frappe de Salah (la seule de la première mi-temps, et non cadrée !) et un éventuel penalty non sifflé de Lovren sur Agüero. Un peu à l'image de: les images peuvent paraître belles, mais on s'ennuie ferme en les regardant.N'ayez crainte, auraient pu lancer les réalisateurs Klopp et Guardiola après l'entracte au regard de leur armada offensive. Mais il faut finalement patienter jusqu'à l'heure de jeu pour que le film du dimanche après-midi propose un peu plus de mouvements. Par trois fois, Mahrez dégaine... Sauf qu'il foire son dernier geste, ou qu'Alisson l'empêche de devenir le héros de l'histoire.Alors quoi ? Le spectacle promis serait-il destiné à s'achever dans la déception, avec un deux étoiles sur cinq, mais sans perdant ? Sturridge et Mané tentent de prétendre le contraire, mais c'est beaucoup trop mou pour Ederson ou pour l'arbitre. Qui siffle pourtant une faute de Van Dijk sur Sané dans la surface à cinq minutes du terme. Une offrande que Mahrez, décidément dans un mauvais jour, balance au-dessus de la cible. La bande-son diffuse alors la musique de fin : personne n'a gagné, personne n'a(hormis un certain Riyad). Et dans le fond, tant mieux : il n'y avait ni méchant à punir ni gentil à applaudir en cette fin d'après-midi.