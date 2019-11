Liverpool et City s'arrachent, Arsenal ne s'en sort pas

Liverpool et Manchester City ont dû batailler pour arracher la victoire,face à Aston Villa (2-1) et Southampton (2-1). Mais le boulot est fait contrairement à Arsenal, toujours malade et tenu en échec sur sa pelouse face à Wolverhampton (1-1). De leurs côtés, Sheffield et Newcastle se sont faits plaisir alors que tout va mal pour Norwich.

VillansInvaincus depuis le début de la saison, lessont sur un nuage. Mais peut-être distraits par le match à rebondissements joué dans la semaine contre Arsenal ou par la perspective d’un choc royal face à Manchester City le week-end prochain, lesont en tout cas la tête ailleurs en début de match. Aston Villa n’a besoin que de trente secondes pour se rendre compte de la fébrilité de l’arrière-garde rouge, amputée d’un Fabinho sous la menace d’une suspension, et se procurer une première occasion dangereuse. Lessentent qu’un coup est possible et trouvent logiquement l’ouverture grâce à Trezeguet, idéalement servi par McGinn (21). Malgré une timide réaction et un but de Firmino annulé par la VAR pour hors-jeu litigieux, les hommes de Jürgen Klopp sont méconnaissables dans le jeu. À l’image d’un Mané à côté de la plaque, et averti en fin de période pour une grossière simulation (36).Au retour des vestiaires et portés par un Mané quelque peu retrouvé, lesse montrent bien plus dangereux. Malgré de nombreuses occasions de leur star sénégalaise (49, 60), de Wijnaldum (50) ou de Lallana (73), lestiennent. Probablement chanceux, car Liverpool aurait pu bénéficier d’un penalty pour une main d’Engels. Mais la situation ne pouvait pas en rester là, impossible ! Et c’est Robertson qui s’offre le luxe de sauver les, d’une tête rageuse (87). Liverpool est alors dans une situation idéale pour se montrer fidèle à sa réputation d’équipe pour qui tout est possible. Bingo : comme un signe du destin, c’est Mané qui donne la victoire aux siens d’une nouvelle tête au bout du temps additionnel(90+7). Les planètes s’alignent, pour lesSaintsDe son côté, Manchester City a aussi galéré. En première mi-temps et malgré une forte domination, le champion en titre se heurte au bloc regroupé de Southampton - sans doute désireux de ne pas revivre un cauchemar, une semaine après la valise reçue à domicile contre Leicester (0-9) -. Il ne suffit même que d’une grossière erreur d’Ederson pour que la zizanie s’installe et que lesse retrouvent miraculeusement devant au tableau d’affichage, à la faveur d’une réalisation opportuniste de Ward-Prowse (13). Pressés d’égaliser, lessemblent forcer leur jeu et les enchaînements d’habitude si bien réglés des hommes de Guardiola sont moins fluides. «» , avait déclaré le technicien catalan après la victoire des siens face à Villa, la semaine dernière : visiblement, il n’exagérait pas tant que ça.Au retour des vestiaires, bis repetita. Manchester City domine, Southampton défend. Mais la malédiction de la première mi-temps est passée : plus tranchants malgré une défense destoujours solide, lestrouvent l’ouverture. La lumière, comme souvent, vient de Sergio Agüero, buteur à la retombée d’une jolie transversale de Walker (13). Sous la pression dedéchaînés, la défense de Southampton commence à se déliter : McCarthy, le portier des, concède étrangement un coup franc après avoir capté à la main une passe en retrait et craque quelques instants plus tard après un énième coup de butoir de Walker, décidément bien en jambes (87). Le score ne bougera plus : longtemps, Manchester City a cru faire l’affaire de la journée en tête de Premier League. C’est finalement raté, mais les, au moins, restent au contact.Irréguliers en championnat et en proie à des problèmes intestinaux dans le vestiaire, les hommes d’un Unai Emery menacé ont besoin des trois points ce dimanche pour ne pas être décrochés de la course au Top 4. Mais Arsenal doit affronter Wolverhampton, tout aussi irrégulier et capable du meilleur comme du pire : c’est plutôt le meilleur que réservent lesen début de mi-temps, dominateurs face à descomme souvent passifs. C’est le moins bon par la suite, car Wolverhampton se relâche et permet à Arsenal de revenir dans la rencontre et même d’ouvrir le score par l’inévitable Aubameyang. Lesappuient, se procurent les meilleures occasions, mais ne parviennent pas à regagner les vestiaires avec un avantage plus conséquent au score.Au retour des vestiaires, une sorte de faux rythme s’installe et l’impression habituelle que les Londoniens sortent de leur match prédomine. L’impression se transforme en réalité quand, en fin de match et au pire des moments, la défense d’Arsenal gratifie le public de l’Emirates Stadium d’une nouvelle de ses désormais traditionnelles boulettes : c’est Jimenez qui en profite cette fois, et qui ne rate pas l’occasion de remettre les deux équipes à égalité (76). Les deux équipes ne parviendront plus à faire la différence. Un résultat qui n’arrange personne : Wolverhampton reste dans le ventre mou, Arsenal dans son semblant de crise.BladesClaretsEn revanche, tout va bien pour Sheffield United. Tout juste rachetés par un prince saoudien quelque peu mystérieux, less’en sortent très bien en championnat. Huitièmes avant la rencontre, les promus entrent avec aisance dans la rencontre et dominent plutôt facilement Burnley, sans grande idée.Sheffield n’a ainsi besoin que d’une mi-temps pour régler le sort de la rencontre en inscrivant trois buts : deux par Lundstram, très bon (17, 43), et un troisième juste avant la pause par Fleck (44). Burnley n’en reviendra pas : à l’issue d’une seconde mi-temps maîtrisée, Sheffield peut savourer ses trois points et grimper provisoirement à la sixième place du championnat. Solide.L’avalanche de buts de la journée est à mettre au crédit de ce West Ham-Newcastle. Une issue finalement inattendue, quand on sait que les attaques deset dessont deux des pires de Premier League. Mais c’est d’abord Newcastle (seulement neuf buts inscrits depuis le début de la saison) qui exorcise ses vieux démons en plantant trois buts grâce à Clark (16), Fernández (22) et Shelvey (51).C’est ensuite West Ham qui se charge des siens, avec des buts de Balbuena (75) et de Snodgrass (90+1). Pas suffisamment en revanche pour revenir à hauteur de Newcastle, qui se donne une belle bouffée d’air frais en bas du classement.SeagullsCanariesLa rencontre entre deux des mauvais élèves de Premier League a longtemps été indécise. Brouillon tout au long de la première mi-temps et dans une grandie partie de la seconde, le match s’est finalement décidé dans la dernière demi-heure de jeu...À la faveur de Brighton, qui a par deux fois trouvé l’ouverture : la première grâce à Trossard (64), la seconde grâce à Duffy (84). De quoi plonger davantage sous l’eau la tête de pauvres Canaris, 19au championnat. À l’inverse, lesvolent bien au-dessus des flots de la relégation en huitième position.