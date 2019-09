Liverpool et Chelsea s'amusent, Manchester United se fait peur

1

MK Dons 0-2 Liverpool

VLU

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Concentrés sur des échéances plus importantes en Ligue des champions et surtout, en Premier League, lesse sont présentés mercredi face au MK Dons avec un visage juvénile. Jürgen Klopp a en effet décidé d'aligner une équipe B composée de la jeune garde rouge (Gómez, Brewster, Elliott et Jones notamment). Après une entame de match emballée, ponctuée de deux grosses occasions avant le quart d'heure de jeu, la rencontre s'essouffle progressivement. La lumière vient finalement du vieux briscard Milner, buteur après une terrible faute de main du portier adverse, Moore (1-0, 41). Il n'en faut pas plus pour que Liverpool, pragmatique, revienne aux vestiaires avec l'avantage. Au retour des vestiaires, Liverpool maîtrise les débats et si les joueurs se permettent des incursions et se procurent même quelques occasions, la machine rouge est bien en place et maîtrise les débats. Plus tranchante qu'en première période, l'équipe de Jürgen Klopp double même son écart grâce à un centre millimétré de James Milner (2-0, 76). Le boulot est fait : lestiennent leur qualification.Que ce fut laborieux pour Manchester United face à Rochdale, pensionnaire de troisième division. Lesont dû attendre la séance des tirs au but pour décrocher leur billet pour le tour suivant, après que le temps réglementaire s'était terminé sur le score de 1-1. Pourtant, l'équipe alignée par Solskjær n'était pas complètement une équipe B, puisque y figuraient Pogba, Lingard ou Wan-Bissaka. En début de match, lesavaient pourtant bien maîtriser les débats, frappant le plus au but et contenant une équipe de Rochdale solidaire, mais peu entreprenante (zéro tir lors de la première période). Mais comme souvent, les Mancuniens ne sont pas parvenus à concrétiser leur domination : rien à rien, donc, à la mi-temps. Il a finalement fallu attendre la 69minute pour que le jeune Greenwood, auteur d'une très belle finition (1-0, 69), ne permette auxde prendre l'avantage. Le plus dur était fait ? Tu parles. Ce but a eu le mérite de réveiller Rochdale, qui a égalisé quelques instants plus tard seulement, grâce à l'encore plus jeune Matheson, seize ans seulement (1-1, 74). 1-1, score final. Tirs au but. Rochdale s'offre un frisson, mais l'erreur de l'Irlandais Keohane, la seule de la séance, permet à United de continuer sa route. Par la toute petite porte.L'objectif était clair pour Chelsea : poursuivre un début de saison satisfaisant. C'est chose faite avec ce large succès 7-1 face à Grimsby Town, club de D4. Les joueurs de Frank Lampard ont pris d'emblée le match par le bon bout, en trouvant deux fois l'ouverture dans les dix premières minutes de la rencontre, grâce à Barkley (1-0, 4) et Batshuayi (2-0, 7). La réduction du score de Grimsby Town par Green (2-1, 19) ne masque pas la domination des, supérieurs et efficaces. À tel point que Chelsea ne tarde pas à creuser à nouveau son avantage, à la faveur d'un penalty transformé par Pedro (3-1, 43). Redoutables offensivement et déchaînés, lescreusent encore leur avance, tout d'abord par Zouma (4-1, 56), puis par James (82), Batshuayi (86) et enfin, Hudson-Odoi (89). Mission accomplie pour Lampard, et avec la manière.