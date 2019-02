Liverpool et Arsenal frétillent, les Manchester font le boulot

Des buts, des buts et encore des buts : la soirée de Premier League nous en a offerts à foison, notamment grâce à Arsenal et le leader Liverpool. United n'a pas eu de souci non plus, alors que City l'a joué petit bras.

Sead Kolašinac pour Mesut Özil , et les filets sont trouvés après moins de 4 minutes de jeu à l'Emirates ; Mesut Özil pour Henrikh Mkhitaryan , et ils tremblent de nouveau avant la demi-heure de jeu (27) ; Henrikh Mkhitaryan pour Laurent Koscielny , et ils frissonnent pour la troisième fois en faveur des, juste après l'entracte (47). Les Cannonniers sont en mode relais face à Bournemouth et ressemblent à un rouleau compresseur. C'est bien beau tout ça, mais lesaussi ont leurs talents, à commencer par le Français Lys Mousset (ex-HAC) qui, à 2-0, essaie de calmer un peu les ardeurs de lad'Emery après une perte de balle bien moche de l'ancien Merlu Matteo Guendouzi (30). Ça ne calme pas les locaux, et à l'heure de jeu, Mkhitaryan signe son deuxième caviar de la soirée à destination de la flèche Pierre-Emerick Aubameyang (59) puis Lacazette (sortant du banc) puts the ball into the net sur coup-franc pour le 5-1. Propre.Less'accrochent à leur quatrième place.C'est un fait : cette saison, Fulham (19) est tout sauf une menace. Mais alors à l'extérieur, c'est terrible : lesn'ont pris que deux points. Les, situés juste devant leurs hôtes, ne sont pas là pour faire dans le social et à la pause, le break est déjà fait au St. Mary's Stadium. Et ça a suffi aux coéquipiers de Yan Valery, aligné dans le couloir droit. Southampton sort de la zone rouge, tout simplement.MU est invaincu sur le sol britannique depuis un bail mais arrive à Selhurst Park décimé par les blessures (dont Martial, Lingard, Matić ou Jones). Du coup, Lukaku prend ses responsabilités après un bon travail de Luke Shaw (33), et double même la mise grâce à Lindelöf (52). Les Red Devils parviennent tout de même à se faire peur à cause d'une réalisation de Joal Ward à la minute du diable (66). Une praline d' Ashley Young sur une passe de Pogba (83) et les doutes sont levés.United reste impérial lorsque Ángel Di María et Kylian Mbappé ne sont pas dans les parages.Contre vents et marées, lessont toujours en tête du championnat. Et si les hommes de Jürgen Klopp arrêtaient de bégayer et reprenaient leur marche en avant ? C'est sûrement le message que souhaitent faire passer Trent Alexander-Arnold et Sadio Mané, principaux acteurs des deux premiers buts du match avec à chaque fois la latéral au service et l'ailier à la conclusion pour deux buts chirurgicaux (9, 20) : la talonnade du Sénégalais pour le 2-0 est une petite sucrerie. En deuxième, le succès est consolidé par Divock Origi , auteur d'un petit numéro (66) et surtout Virgil Van Dijk qui s'offre un surprenant doublé de coups de casque (79, 82), TAA signant lui un triplé de passes dé. Le compte est bon. Liverpool reste leader pour le moment (69 unités), et Mané réalise sa saison la plus prolifique en Premier League (14 pions).Il était là, le retour de Samir Nasri à l'Etihad Stadium. Disparu depuis plus d'un mois, leest réapparu dans le milieu de terrain des. Les, avec lede Riyad Mahrez dans le onze de départ et celui de Benjamin Mendy sur la banquette, ont joué de malchance et il a fallu attendre un coup de pied de réparation d'Agüero pour lancer tout ça (59e), après une faute de Felipe Anderson sur ce diable de Bernardo Silva . Et puis c'est tout.Le(18 buts) reprend seul les rênes du classement des scoreurs, devant Salah. Et l'équipe de Guardiola reste à un point du leader rouge.