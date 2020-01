Liverpool est le club qui commet le moins de fautes en Europe

FB

Irrésistibles sur tous les plans.Dans la lettre hebdomadaire du Centre international d'étude du sport (CIES) publiée ce lundi, on découvre que Liverpool, en plus de survoler la Premier League, est aussi le club le plus fair-play d'Europe cette saison. Avec seulement 8,1 fautes concédées en moyenne par match, aucune équipe ne fait mieux que lesactuellement sur le Vieux continent. Le communiqué précise que cette statistique est «» .À l'inverse, c'est en Serbie que les rencontres sont les plus hachées (34,9 fautes en moyenne). Côté Français, on s'aperçoit que l'OGC Nice est l'équipe la plus fair-play de Ligue 1, avec seulement 10,4 fautes commises par match, au contraire de Montpellier, club qui en concède le plus (15,8 fautes par match).On attend désormais que Jürgen Klopp et ses hommes éradiquent la faim dans le monde.