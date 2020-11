Liverpool éparpille Leicester

Auteurs d'une performance XXL ce dimanche (3-0), les Reds ont éparpillé une équipe de Leicester dépassée dans l'intensité et dans l'impact, et ce, malgré de nombreuses absences et une nouvelle blessure, celle de Naby Keita. La seule ombre au tableau, car à part ça, tout s'est bien passé : Jota n'a pas perdu sa réussite, Firmino l'a retrouvée et l'arrière-garde a assuré. Bref, Liverpool est de retour en tête de la Premier League.

