Liverpool en passe sept aux Rangers à Ibrox

Coup du chapeau en 6 minutes pour Salah



Rangers (4-2-3-1) : A. McGregor - Tavernier, Goldson (King, 45e), B. Davies, Barišić - Jack (Davis, 61e), Lundstram - Arfield, Sakala (Matondo, 76e), Kent (Wright, 76e) - Čolak (Morelos, 76e). Entraîneur : Giovanni van Bronckhorst.



Liverpool (4-4-2) : Alisson - Gómez, Konaté (Milner, 79e), Van Dijk, Tsimikas (Robertson, 67e) - Fabinho, Henderson (Thiago, 67e), Elliott, Carvalho - Firmino (Jota, 73e), Núñez (Salah, 68e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Sept à la maison.Toujours convalescent, Liverpool ne s'est pas privé pour arracher un succès flatteur à Ibrox ce mercredi soir (1-7). Agressifs, les Rangers ont décoché les premières flèches. Servi par Ryan Jack, Scott Arfield a concrétisé cette bonne entame en envoyant le ballon droit dans le petit filet d'Alisson (17). Diaboliques, lesont égalisé sur leur seule frappe cadrée du premier acte : corner de Kostas Tsimikas, tête au premier poteau de Roberto Firmino, auteur de son septième but de la saison (24). Sur un fil défensivement, les joueurs de Klopp ont frôlé la correctionnelle, notamment lorsque Ibrahima Konaté a dû s'opposer à Arfield dans la surface (42).Liverpool peut heureusement compter sur un Firmino étincelant, et le Brésilien, à la réception d'un centre de Joe Gomez, a donné l'avantage aux siens à bout portant (55). Il a même offert le troisième but à son compère uruguayen Darwin Nuñez, histoire de le mettre un peu en confiance (66). Tout juste sorti du banc, Mohamed Salah s'est ensuite offert un triplé en six minutes (75, 80, 81), et Harvey Elliott a mis la dernière couche (87). Avec six points de plus que l'Ajax, la qualif' est désormais bien en vue pour lesLes fans du Celtic ont dû se régaler devant la deuxième période.