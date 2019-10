Liverpool douche Salzbourg, l'Ajax déroule et le Zénith gère

Le scénario de déglingo de la soirée a eu lieu à Anfield, Liverpool s'en sortant en tirant la langue face à une valeureuse équipe de Salzbourg (4-3). Pendant ce temps-là, l'Ajax corrigeait Valence à Mestalla (0-3), presque au même tarif que le Zénith contre Benfica (3-1).

Lorsqu'à la 36minute, Mohamed Salah ouvre son compteur européen en 2018-2019, et porte le score à 3-0 en faveur des, pas une seule personne à Anfield n'aurait imaginé ce qui allait se passer par la suite. Une démonstration des? Une gestion facile du score ? Tu parles. Juste avant la pause, Salzbourg se rebiffe et réduit l'écart, Hwang Hee-chan se permettant même de mettre l'infranchissable Virgil van Dijk sur les fesses. Soirée décidément hétéroclite : après un Sénégalais (Mané), un Anglais (Robertson), un Égyptien et un Coréen, c'est un Japonais qui ajoute son nom au tableau des buteurs en la personne de Minamino. Puis vient l'heure d'Erling Braut Håland. Le phénomène norvégien, auteur d'un triplé pour sa première en C1, entre en jeu à la 57et égalise à la 60. 3-3. Liverpool est sonné, mais repart de l'avant. Le talisman Divock Origi entre, mais c'est encore Mo' Salah qui allume Stanković, sur une nouvelle offrande de Firmino, pour signer le septième pion de la soirée (69). Le dénouement fou d'un match qui aurait pu être virtuellement terminé à la 36minute. Comme quoi...: Comme le pourcentage de possession qu'affichaient les buveurs de taurine juste après leur égalisation. Le hold-up était parfait.Avec cette tunique kaki et ce short orange, on n'a pas reconnu l'Ajax à Mestalla. Mais Hakim Ziyech a rapidement fait revenir tout le monde à la réalité avec un enroulé du gauche qui a laissé Jasper Cillessen dans les choux (8). Valence a vendangé, Edson Álvarez a découpé Gonçalo Guedes dans la surface, mais heureusement pour l'équipe frisson de l'année 2019, Dani Parejo a envoyé une saucisse en tribune (26). Punition : les Ajacides se sont faufilés dans les 16 mètres des locaux et Quincy Promes ne s'est pas fait prier (34), juste avant un poteau valencien sur une déviation de Rodrigo (38). Andre Onana a dû s'employer (47), et le score a continué d'évoluer dans le même sens, avec un caviar de Dušan Tadić pour Donny van de Beek (67). Après avoir surpris Chelsea (0-1), lessont envoyés dans les cordes.Comme le nombre de matchs consécutifs de C1 (phase de groupes et élimination directe) lors desquels Ziyech s'est distingué en marquant ou offrant un but , série en cours.Pas de trace de Malcom - actuellement blessé - sur la feuille de match au stade Krestovski, mais ça n'empêche pas le Zénith de faire plier son hôte lusitanien après une vingtaine de minutes par l'attachante carcasse d'Artem Dzyuba (21). La partie compliquée de Benfica prend une tournure catastrophique lorsque Rúben Dias signe un CSC... de la main (70). Les vannes sont ouvertes et l'on assiste ensuite au tremblement de filets de Sardar Azmoun, qui se permet d'effacer Odisseas Vlachodimos (78) avant de se voir refuser le but du 4-0 dans la foulée. Raúl de Tomás plante pour l'honneur (85), mais le mal est fait.: Comme le nombre de points de Benfica après deux journées de C1. Les Lisboètes sont déjà dans le dur dans ce groupe ouvert qu'est la poule G.