Liverpool dompte Naples

Dans le choc au sommet de cette dernière journée du groupe A, Liverpool et Naples, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, n'avaient qu'un objectif en tête : la première place du groupe. Malgré leur victoire sur le Napoli (2-0), grâce à des buts de Salah et Núñez, les hommes de Klopp doivent se contenter de la deuxième place.

Comme une odeur de poudre

Liverpoulidor

Alisson - Alexander-Arnold (Ramsay, 86e), Konaté, Van Djik, Robertson - Milner (Elliott, 48e), Fabinho, T. Alcántara (Bajcetic, 86e) - Salah, Firminio (Carvalho, 86e), Jones (Núñez, 72e). Entraîneur : Jürgen Klopp.



Meret - Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Olivera - Anguissa, Lobotka (Zieliński, 81e), Ndombele (Raspadori, 88e) - Politano (Lozano, 69e), Osimhen (Simeone, 89e), Kvaratskhelia (Elmas, 82e). Entraîneur : Luciano Spalletti .

C'était une finale avant l'heure. D'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, Liverpool et Naples ne voulaient qu'une chose : être en tête du groupe à la fin de cette rencontre de prestige pour éviter les grosses écuries au prochain tour. Lessont parvenus à mettre fin à la série d'invincibilité du Napoli depuis le début de la saison (2-0), mais n'ont pas réussi à chiper la première place du groupe A aux hommes de Spalletti.Dans un stade d'Anfield plein à craquer, le premier éclair est venu de la part de Jones. À l'entrée de la surface, Salah glisse un petit ballon dans le dos de la défense napolitaine et trouve l'international anglais. Le, pur produit de l'Academy, perd son duel face à Alex Meret en ne cadrant pas sa reprise (5). La réponse desne s'est pas fait attendre. Après avoir martyrisé Alexander-Arnold avec un petit pont, Kvaratskhelia est passé tout près d'obtenir un penalty (8). Pris de vitesse par le Géorgien, Konaté s'est subtilement servi de son avant-bras pour le faire tomber, sans que l'arbitre ne bronche. Le premier acte est rythmé, mais aucune des deux formations ne parvient à prendre l'ascendant malgré de nombreuses actions chaudes, à l'image de la tentative de Ndombele et de la frappe sèche de Thiago (29). Le danger se rapproche de la cage du Napoli. Grâce à une magnifique passe kung-fu de Firmino , Salah ne passe pas loin de faire trembler les filets, mais son coup de casque n'accroche pas le cadre (31). Les accrochages se multiplient, et la tension sur le pré grimpe. Anguissa, toujours aussi costaud, assène un coup de tête involontaire au capitaine Milner qui termine avec le front ouvert (39). Du sang, du labeur, des larmes et de la sueur comme disait Churchill. Salah sera tout proche de planter le premier pion de la soirée. Lancé par Jones, l'Égyptien se présente seul face à Meret, mais bute sur le portier. Pas de regret à avoir pour les hommes de Klopp, l'ailier droit était hors jeu (42).Au retour des vestiaires, le Napoli pense prendre les devants. À la suite d'un coup franc parfaitement brossé par la patte gauche de Kvaratskhelia, Ostigard trompe Alisson d'une tête rageuse (54). La VAR entre en jeu, et après d'interminables minutes, Tobias Stieler, l'arbitre de la rencontre, signale une position de hors-jeu pour quelques millimètres. Le second acte est bien plus décousu. Après une flopée de frappes manquées, lesparviennent à enfoncer le clou par l'intermédiaire de Salah. Sur un corner frappé à gauche, Núñez met un gros coup de casque. Meret va vite au sol, mais le ballon revient dans les pieds de l'attaquant égyptien qui ne se fait pas prier pour planter son 7but cette saison en Ligue des champions. Salah aurait pu doubler la mise, mais Ostigard en a décidé autrement en lui enlevant une balle de but grâce à un magnifique tacle. La VAR refera une ultime apparition en fin de match pour accorder le but du break à Núñez. Un succès, mais un sentiment mitigé pour la 400e de Klopp.