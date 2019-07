Liverpool domine facilement l'Olympique Lyonnais

2

Liverpool mène désormais au score après un CSC de Joachim Andersen pour sa première titularisation avec l'OL ? #LFCOL pic.twitter.com/DGWqlaGbnP — Canal Football Club (@CanalFootClub) July 31, 2019

Liverpool (4-3-3) : Alisson (Mignolet, 61e) - Hoever (Van den Berg, 46e puis Van Dijk), Gomez (Alexander-Arnold, 61e), Lovren (Matip, 61e), Larouci (Robertson, 61e) - Shakiri (Brewster, 30e puis Origi), Keita (Duncan, 46e), Lallana (Fabinho, 61e) - Salah (Lewis, 46e), Firmino (Milner, 30e puis Henderson), Wilson (Chamberlain, 61e). Entraîneur : Jürgen Klopp.



Lyon (4-3-3) : Lopes (Tătăruşanu, 46e) - Dubois (Tete, 61e), Andersen (Solet, 65e), Denayer (Marcelo, 46e), Marçal (Rafael, 22e) - Lucas (Tousart, 46e), Thiago Mendes (Diop, 46e), Aouar (Fofana, 75e) - Traoré (Kitala, 61e), Dembélé (Gouiri, 65e), Depay (Caqueret, 61e). Entraîneur : Sylvinho.

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Liverpool se rassure, Lyon replonge.Vainqueur de l'Emirates Cup face à Arsenal ce dimanche, l'Olympique Lyonnais débutait ce match amical avec confiance. Et pour cause, dès la 3minute de jeu, Alisson relâchait un ballon totalement anodin avant de faucher Dembélé et de provoquer un penalty transformé par Depay (0-1, 4). Mais lesallaient vite revenir au score, grâce à Roberto Firmino qui profitait d'une mauvaise remise de Thiago Mendes pour crucifier Lopes (1-1, 17). Cinq minutes plus tard, les hommes de Klopp prenaient même les devants sur un but contre son camp de Joachim Andersen, qui célébrait ce mercredi soir sa première titularisation (2-1, 22).Après le but de la nouvelle recrue lyonnaise, Liverpool maîtrisait facilement la rencontre, bien aidé par Mohamed Salah, très en jambes ce mercredi soir. Au retour de la pause, marqué par des changements à foison, Wilson claquait une frappe magnifique dans la lucarne de Tătăruşanu, agravant ainsi la marque (3-1, 52). Après ce but, Traoré loupait son seul face-à-face avec Alisson avant que Klopp ne fasse rentrer huit joueurs d'un seul coup. Cela n'empéchait pas lesde continuer à dominer la seconde mi-temps, très peu excitante même si Liverpool aurait pu corser l'addition grâce à Henderson et Alexander-Arnold.Alors que Liverpool avait enchaîné les désillusions lors de ses rencontres amicales de présaison (défaites contre Dortmund, le FC Séville et Naples), la victoire contre l'OL rassurera certainement Klopp avant le Community Shield contre Manchester City ce dimanche. Pour Lyon et Sylvinho, le match contre Bournemouth, ce samedi, sera le dernier essai avant le début de la Ligue 1 à Monaco le 9 août.Les prochaines nuits du coach brésilien s'annoncent courtes.