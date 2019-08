Liverpool domine Burnley et reprend la tête du championnat

29

Burnley (4-4-2) : Pope - Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters - Lennon, Cork, Westwood, McNeil - Barnes (Rodríguez, 74e), Wood. Entraîneur : Sean Dyche.



Liverpool (4-3-3) : Adrian - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Wijnaldum, Henderson (Oxlade-Chamberlain, 71e) - Mané (Origi, 85e), Salah, Firmino (Shaqiri, 85e). Entraîneur : Jürgen Klopp

Mis sous pression par la victoire de Manchester City face à Brighton (4-0), Liverpool se devait de rapporter les trois points de Burnley pour se maintenir seul en tête du classement.Mais lesont eu besoin de plus d'une demi-heure pour se mettre en route : s'ils n'ont pas concédé d'occasions, les hommes de Jürgen Klopp, empruntés, ont également éprouvé de grandes difficultés à s'en procurer. C'est finalement grâce à la chance que Liverpool a ouvert le score, à la faveur d'un centre d'Alexander-Arnold, légèrement dévié dans la lucarne de Pope par Wood (33, 1-0). Quelques minutes plus tard, Firmino a profité d'une mauvaise relance de la défense adverse pour servir Mané, clinique devant le but (37, 2-0). Deux occasions, deux buts : la réussite est totale pour Liverpool au moment de revenir au vestiaire.En seconde période, lesont haussé leur niveau de jeu et se sont procuré un plus grand nombre de situations dangereuses, tandis que Burnley est resté figé dans sa moitié de terrain. Impressionnant de sérénité, Liverpool a monopolisé le ballon, maîtrisé la rencontre et a finalement en toute logique triplé la mise grâce à Firmino, buteur après un bel enchaînement de Salah (80, 3-0). Jamais inquiété, Liverpool a conclu la rencontre auréolé d'un treizième succès consécutif en championnat, nouveau record du club. Le club de la Mersey récupère son trône.La mission première place est lancée.