Liverpool dispose de Brentford, Leeds surprend West Ham

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Jones, Henderson - Oxlade-Chamberlain (Minamino, 74e), Firmino (Milner, 78e), Jota (Gordon, 81e). Entraîneur : Klopp.



Brentford (3-5-2) : Fernández - Ajer, Pinnock, Jansson - Rasmussen, Janelt, Nørgaard, Baptiste (Wissa, 68e), Henry (Canos, 49e) - Mbeumo (Jensen, 75e), Toney. Entraîneur : Thomas Frank.

West Ham (4-2-3-1) : Fabiański - Coufal, Dawson, Diop, Cresswell - Lanzini, Rice - Bowen, Fornals (Yarmolenko, 69e), Vlašić (Masuaku, 61e) - Antonio. Entraîneur : David Moyes.



Leeds (4-2-3-1) : Meslier - Dallas, Ayling, Struijk, Firpo (Fuhr Hjelde, 23e) - Forshaw (Bate, 22e ; Rodrigo, 65e), Koch - Raphinha, Klich, Harrison - James. Entraîneur : Marcelo Bielsa.

... Liverpool ! Sur le mode d’emploi de Liverpool cette saison, il est écrit noir sur blanc :Orphelins de Mohamed Salah et Sadio Mané, CAN oblige, les hommes de Jürgen Klopp ont donc suivi le plan à la lettre : ainsi, Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson ont sorti lesdu piège Brentford. En première période, Fabinho s'est démarqué dans la surface de réparation pour transformer un corner parfaitement bien tiré par le défenseur anglais. Au retour des vestiaires, c’est Oxlade-Chamberlain qui a profité du bonbon envoyé par Andrew Robertson. Enfin, Takumi Minamino s’est offert un magnifique cadeau d’anniversaire en bouclant l’affaire. De quoi rappeler qu’à Liverpool, même sans Mohamed Salah et Sadio Mané, c’est Noël tous les jours grâce aux cadeaux des latéraux. Et que lesreprésentent les véritables concurrents directs de Manchester City, dans la course au titre HammersPeacocksSigné Bielsa. Cinq buts, une réalisation refusée par la VAR, deux blessés, six changements, cinq cartons jaunes... Cette rencontre prolifique ne pouvait que se terminer par une victoire de Marcelo Bielsa, habitué des scénarios de folie et des surprises toujours autant inexpliquées. Ce dimanche, le tacticien argentin a donc vu ses joueurs s’offrir West Ham (3-2) à Londres. Leeds s’est ainsi imposé là où Liverpool (3-2), Chelsea (3-2), Tottenham (1-0) ou encore Manchester City en Carabao Cup ont perdu. Un exploit que lesdoivent en grande partie à Jack Harrison, auteur d’un triplé. Clinique après une récupération de balle dans la surface de réparation dessur son premier but, létal à la retombée d’un corner pour sa seconde réalisationet servi sur un plateau par Raphinha pour son troisième but, le milieu anglais relance Leeds dans la course au maintien. West Ham perd de vue le podium avec six points de retard sur Chelsea, troisième, alors que Leeds remonte à la quinzième place.