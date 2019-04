Liverpool dégaine un retour gagnant à Southampton

Southampton (5-3-2) : Gunn - Bertrand, Bednarek, Yoshida, Vestergaard (Austin, 83e), Valery - Höjbjerg, Romeu (Armstrong, 83e), Ward-Prowse - Redmond, Long (Sims, 61e). Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.



Liverpool (4-3-3) : Becker - Robertson, Van Dijk, Matip, Alexander-Arnold (Henderson, 59e) - Fabinho, Keita, Wijnaldum (Milner, 59e) - Mané, Salah, Firmino. Entraîneur : Jürgen Klopp.



On l'oublie parfois, mais avant d'être une paire de pompes en vogue ou un cliché d', Stan Smith était un grand joueur de tennis. Et que disait le gentleman entre deux service-volée ? «» Soit une phrase qui pourrait trôner en bonne place dans le vestiaire descette saison. Parce qu'après une demi-heure très compliquée au St Mary's Stadium, après une ouverture du score méritée de Shane Long , seul au bout d'un joli mouvement collectif pour aligner Becker (9, 1-0), Liverpool a dû batailler pour repartir de Southampton avec une victoire synonyme de rêve de couronne. Si les choses tournent bien pour les ouailles de Klopp, ils pourront aussi penser à remercier la VAR. Ou plus exactement, son absence.Car quand Naby Keita met sa tête au bout d'une longue séquence offensive, c'est avec un reste de hors-jeu de Salah au départ de l'action (1-1, 38). Mais en Angleterre , l'erreur reste encore humaine cette saison, et celle-ci permet auxde repartir de l'avant. Il leur faut quand même attendre les dix dernières minutes et un corner despour prendre les devants sur un contre lancé par Henderson, relayé sur cinquante mètres par Salah et conclu par le Pharaon (1-2, 80). Un but qui vaut bien un jaune pour maillot retiré sur torse bombé. Et un but qui libère les visiteurs, avec Henderson pour terminer un boulot de Firmino et sécuriser trois points précieux (1-3, 86).Pas un score de tennis, mais juste ce qu'il faut pour y croire.