Liverpool et Klopp décrochent la Ligue des Champions !

On annonçait une finale explosive, il n'en fut rien : Liverpool décroche la sixième Ligue des champions de son histoire en s'imposant au Wanda Metropolitano face à un pâle Tottenham. Fin de la malédiction : Klopp décroche sa première C1 grâce à deux buts de Salah et Origi.

Possession stérile

Chair de Pool

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Sissoko (Dier, 74e), Winks (Lucas, 66e) - Son, Alli (Llorente, 82e), Eriksen - Kane. Entraîneur : Mauricio Pochettino



Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson - Fabinho, Henderson, Wijnaldum (Milner, 62e) - Salah, Firmino (Origi, 58e), Mané (Gómez, 90e). Entraîneur : Jürgen Klopp

. » Il y a quelques jours, Jürgen Klopp détaillait pour l'sa vision de la vie, celle-ci étant quelque part sa vision du football. S’amuser. Ne jamais renoncer. Prendre chaque jour comme un cadeau. Un maître-mot qui aura été le fil de la saison historique du club, échouée à la seconde place de Premier League, mais à l’inverse du scénario de cette finale de Ligue des champions contre Tottenham, terne, mais maîtrisée. Klopp soulève enfin sa première C1 et concrétise son histoire d’amour drapée de rouge : Liverpool n’aura pas fait du Liverpool, mais Liverpool a gagné.pour se chauffer la voix, José Antonio Reyes pour se cramer les mains. Au-delà d’un hommage qui serre les gorges et active les glandes lacrymales de Moreno et Llorente, l’entame de soirée respire la tension. Le combat des géants aux armes rechargées, les compositions respectives deset desrespirant le classicisme. Seule (mini) surprise : Lucas est sur le banc, suppléé sur le pré par un Harry Kane remis sur pied. Dans les faits, pas de balles à blanc : 26 secondes de jeu, Mané centre sur le bras de Sissoko, et Damir Skomina siffle un penalty contestable, de quoi enflammer les réseaux sociaux et le Wanda Metropolitano. Salah transforme, tranquille (1-0, 2), mais que l’on ne s’y trompe pas : c’est bien Tottenham qui tient les rênes du jeu.Pour quoi ? Pas grand-chose, de toute évidence, la possession culminant à la demi-heure de jeu à 65% côté, pour... aucune occasion franche, et des passes concentrées dans leurs 40m. Liverpool, côté pile, troque la gonfle contre les occasions, les frappes des puces Alexander-Arnold (17) et Andy Robertson (38) ayant autant fait trembler Lloris qu’un contrôle de police inopiné. Il faut se l’avouer : l’action la plus intéressante de la première période aura sûrement été l’intervention d’unedénudée. Maigre constat pour une certitude : Tottenham est en train de passer à côté de sa finale.Puisqu’on en parle : les hommes en blanc jouent comme des infirmiers, colmatant le moindre semblant de saignement, évitant soigneusement d’en provoquer. Mauricio Pochettino entame la seconde période sans changer un seul de ses hommes, ce qui a pour conséquence de relancer le jeu sur les bases de ce qui a été entrevu quelques minutes plus tôt : mollement. Liverpool domine le cœur du jeu, où Winks n’existe pas et Sissoko peine à imprimer son impact physique, et frappe en conséquence. Fabinho de loin (53), Robertson ensuite (54), Milner à ras du poteau (69)... Lesse replient sur leurs bases et piquent en contre, alors que Lucas fait une apparition applaudie et attendue.À quoi tient finalement une finale ? Une tenue de balle, une frappe décochée de la bonne surface du pied, un corner mieux botté qu’un autre, ou avec plus de malice. Les entrées conjuguées de Dier et Llorente offrent un peu d’air aux, délaissés de leurs velléités de jeu : c’est le jeu aérien qui les a amenés jusqu’ici, autant s’appuyer dessus. Alli pousse alors (78), puis Son dans la foulée (80), avant qu’Eriksen n’oblige Alisson à déplier son mètre quatre-vingt-onze (85). L’étau se resserre, mais ira-t-il jusqu’à écraser la cage thoracique liverpuldienne, et celle d’un Klopp hurlant dans le tas ? Raté : la troisième frappe cadrée d’Origi en C1 en autant de tentatives trompe Lloris et met fin aux espoirs londoniens (2-0, 88). La marée rouge peut s'écouler. «» , disait-il : que la fête commence.