Liverpool crucifie Monterrey grâce à Firmino

A Doha, Liverpool a rempli sa mission en franchissant l'obstacle Monterrey en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, ce mercredi (2-1). Mais que ce fut dur pour des Reds complètement déboussolés par le jeu direct et ultrarapide des Mexicains, cruellement éliminés par un but de Firmino dans le temps additionnel.

Monterrayon de soleil

Jürgen Klopp, ce génie du coaching

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Milner (74e, Alexander-Arnold), Gomez, Henderson, Robertson - Keita, Lallana, Shaqiri (68e, Mané) - Salah, Origi (85e, Firmino), Oxlade-Chamberlain. Entraîneur : Jürgen Klopp.



Monterrey (4-5-1) : Barovero - Medina, Montes (79e, Layun), Sanchez, Vangioni - Pabon (82e, Meza), Rodriguez, Pizarro, Ortiz, Gallardo - Funes. Entraîneur : Antonio Mohamed.

Par Douglas de Graaf

Ce Liverpool a quand même quelque chose d'incroyable. Champion de l'intensité en Europe, capable d'inspirer la crainte à n'importe quel grand du Vieux Continent, le club de Jürgen Klopp peut rouler sur n'importe qui, n'importe quand. Mais alors qu'on promettait la même entreprise de démolition à Monterrey, en demi-finale de la Coupe du monde des clubs ce mercredi, c'est en fait le club mexicain qui a donné la leçon aux géants. En imposant leur jeu, direct et basé sur la recherche instantanée de la profondeur, les Mexicains ont à la fois trouvé les clés pour faire chanceler les Scousers tout en contournant leur redoutable. Fort, très fort de la part des hommes d'Antonio Mohamed, sauf que même sans solution et poussé dans ses retranchements, Liverpool trouve le moyen de gagner. Cette-fois ci grâce au coaching et à Roberto Firmino, buteur dans le temps additionnel (2-1). Cruel pour Monterrey, qui se contentera de la petite finale tandis que les Anglais iront chercher un nouveau titre face à Flamengo, samedi.Pas venu pour plaisanter, au contraire de Rayados davantage préoccupés par leur finale du championnat mexicain , Liverpool met direct la main sur le cuir. Un cuir que lesjalousent à tel point qu'il faut attendre la dix-neuvième minute pour voir Monterrey aligner sa première séquence de plus de trois passes. Mais les bleus et blancs s'en moquent bien, eux dont le fonds de commerce consiste justement à «» selon leur entraîneur Antonio Mohamed. Une tactique simple et efficace, qui porte remarquablement bien ses fruits contre un Liverpool remanié derrière (Milner à droite, Henderson et Gomez en charnière). Passées 12 premières minutes où lesfont valoir leur supériorité technique, concrétisée par un but de Naby Keïta sur une passe géniale de Mohamed Salah dans l'intervalle, Monterrey peut commencer son entreprise de pilonnage de la profondeur dans le dos de la défense anglaise.Paradoxalement, l'égalisation presque consécutive à l'ouverture du score arrive sur phase arrêtée, après deux têtes mexicaines, un tir repoussé par Alisson et une reprise de Funes Mori en renard des surfaces. Mais c'est surtout en balançant d'incessants jalevots derrière la nuque d'Henderson et consorts que lesse montrent le plus dangeureux. Le trentenaire Dorlan Pabon, notamment, enquiquine terriblement un Andy Robertson qui passe son temps à se lancer à la poursuite de son voleur. Mais par deux fois (27, 37), Alisson fait le boulot pour stopper les tentatives de braquage du Colombien. Surtout, cette stratégie permet aux vainqueurs de la Ligue des champions de la CONCACAF de trouver une parade idéale face au si redoutédes Reds. Acculés, les hommes de Jürgen Klopp trouvent alors refuge dans la possession et terminent mieux la première période, mais Marcelo Barovero est vigilant devant Milner et Keïta.La pause ne modifie en rien la confrontation de style à l'oeuvre, ni les ardeurs des attaquants mexicains. Déboussolé, Liverpool ne trouve toujours aucune solution face aux flèches tirées par les archers d'Amérique centrale. Pendant que la défense des, gardée par l'impressionnant Nicolas Sanchez, ne croule pas sous le travail, celle desreste constamment sous pression. Malheureusement pour les Mexicains, c'est le récent « Ballon d'Or des gardiens » Alisson qui se dresse face à eux. Même l'entrée en jeu de Sadio Mané ne pertubera pas outre-mesure les coéquipiers du bombardier Leonel Vangioni . En revanche, celles de Trent Alexander-Arnold et de Roberto Firmino vont se révéler de véritables, lorsque le premier offre le but de la gagne inespéré au second dans le temps additionnel. Une victoire pas loin d'etre un hold-up et si cruelle pour cette astucieuse équipe de Monterrey qui a réussi, l'espace d'un match, à faire passer l'ogre Liverpool pour un chaton sans repères.