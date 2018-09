Liverpool conserve son invincibilité, pas son imperméabilité

Ils auront tenu 333 minutes. Puis les Reds ont encaissé un but. Pas d’inquiétude pour autant, vu que Mané et Firmino avaient déjà fait leur job auparavant face à Leicester. Liverpool reste sur un joli bilan de 12 sur 12.

Le coup Wijnaldum

Foxes stériles

Leicester (4-2-3-1) : Schmeichel – Chilwell, Maguire, Morgan, Ricardo Pereira – Ndidi, Mendy – Albrighton (Iheanacho, 61e), Ghezzal, Maddison (Amartey, 83e) – Gray (Okazaki, 76e). Entraîneur : Claude Puel.



Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold (Matip, 89e), Gómez, Van Dijk, Robertson – Wijnaldum, Henderson (Keita, 71e), Milner – Firmino, Mané, Salah ( Shaqiri, 71e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Il fallait que ça vienne d’une couille. Avec zéro but encaissé en trois rencontres de Premier League, Liverpool pouvait se targuer de posséder un combo défense solide-gardien exemplaire. Intraitable contre West Ham Crystal Palace et Brighton , Alisson l’est aussi pendant près d’une heure face aux. Et quand le Brésilien ne s’emploie pas, il peut compter sur ses défenseurs pour démoraliser tout Leicester . Au moment de dépasser le point de penalty ballon au pied, Maddison est persuadé qu’il n’a plus qu’à fusiller Alisson pour planter son pion. C’est compter sans Gómez, auteur d’une véritable figure artistique pour contrer son envoi. Peu après l’heure de jeu, le gardien desse sent à ce point en confiance qu’il tente même le crochet sur Iheanacho sur la ligne du fond. C’est horrible. Le Nigérian s’empare du cuir, le file à Ghezzal qui ponctue, facilement. Il fallait vraiment une couille. Heureusement sans conséquence.Il y a quelques années, Andrew Robertson parcourait les allées d’un supermarché pour aligner les produits dans les étalages. Désormais, ce sont les ailiers de Premier League qu’il aligne. Et pas spécialement en douceur. Sur son flanc gauche, l’Écossais résiste à Ghezzal, met un taquet à Ricardo Pereira qu’il envoie au sol avant de balancer un bon centre puissant sur Mané. En pleine version Ligue des champions 2017-2018, le Sénégalais est intenable et d’une frappe à bout portant, le voilà déjà à quatre buts en quatre matchs de PL. Liverpool est clairement maître de la situation, il faut donc que Wijnaldum foire complètement une remise en retrait pour permettre auxde mettre le nez à la fenêtre. En possession du ballon, les gars de Claude Puel s’offrent 120 premières secondes de bonheur avec un tir croisé de Gray dévié par le bras droit d’Alisson (23), qui s’impose efficacement dans les airs sur le corner qui suit. Ça a le don de calmer les, qui se chopent deux frappes non cadrées d'Albrighton (31) et de Maddison (33) avant de tenter timidement de partir en contre-attaque. À une minute des citrons, la frappe enroulée du gauche de Salah que Schmeichel va décoffrer le long du poteau agit comme un indéniable adjuvant moral pour les, surtout lorsque Bobby Firmino profite du deuxième corner consécutif pour enterrer ses hôtes d’un joli coup de boule.Handicapé de deux buts, Leicester est pourtant franchement loin d’être dégueu. Emmenés par un virevoltant Maddison, lesemmerdent Alisson, qui voit le centre-tir de Ghezzal échouer à un mètre de son but (47), qui se couche sur le tir à ras de sol de Ndidi (53) et qui s’impose devant un Morgan maladroit dans les six mètres (56). Après le but de Ghezzal, Liverpool ne retrouve pas son allant offensif naturel, mais Leicester bute de toute façon sur l’organisation Klopp, malgré les entrées conjuguées de Iheanacho et Okazaki. Le dernier corner de Ghezzal, avec Schmeichel dans la surface, a de quoi foutre les boules aux. Jusqu’à ce que l’intouchable Van Dijk vienne faire le ménage dans les airs.