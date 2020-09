Liverpool congèle les Blues

Confronté à un adversaire méticuleux, Liverpool n'a eu besoin que d'un éclair de magie pour faire voler en éclats la carapace de Chelsea : expulsé en position de dernier défenseur juste avant la mi-temps, Andreas Christensen a laissé le champ libre au récital de Sadio Mané (doublé) en seconde période. Le match des gardiens a connu le même sort : quand Kepa se fendait d'une nouvelle bourde pour offrir le 2-0, Alisson stoppait le penalty de Jorginho. Bref, les Reds ont battu les Blues.

Coupe-faim, ou gastro ?

Thank you Sadio, hello Thiago

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Fabinho, Van Dijk, Robertson - Henderson (46e, Alcantâra), Wijnaldum, Keïta (64e, Milner) - Salah, Firmino (86e, Minamino), Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.



Chelsea (4-3-3) : Kepa - James, Christensen, Zouma, Alonso - Kanté, Jorginho (79e, Abraham), Barkley (79e, Kovačić) - Havertz (46e, Tomori), Werner, Mount. Entraîneur : Frank Lampard.

Par Douglas de Graaf

Les débordantes ambitions desaiguisent beaucoup de choses. Les appétits de Stamford Bridge, bien sûr, mais aussi la méfiance desqui ne voient pas d'un bon œil l'armada qu'a enrôlée Roman Abramovitch pour détrôner le roi Jürgen Klopp et ses soldats. Less'étaient donc préparés pour la bataille en aiguisant leurs couteaux, attendant le bon moment pour dégainer. Il ne leur en a fallu qu'un : un coup de poignard de Sadio Mané dans le dos des, juste avant la mi-temps, offrant auxune supériorité numérique dont ils ne se priveront pas de profiter. Mané, en particulier, avec un doublé qui aura douché les Londoniens en cinq minutes. Mané, toujours lui quand ce n'est pas Mohamed Salah.Après s'être émerveillé devant tant de 4-3 et de 5-2 dès les premières journées de Premier League, tout le monde espère voir un feu d'artifice entre deux ténors gloutons. Le pressing féroce deslaisse augurer un festin des plus savoureux, mais les convives décident vite d'en rester au stade des amuse-gueules. Dommage... L'affamé Salah (14) et le vorace N'Golo Kanté (17) ont beau tenter de débrider la réception, celle-ci reste de l'ordre du dîner de famille gênant. Et quand le petit cousin Kai Havertz ne cesse de refiler de la nourriture en douce à son grand frère Timo Werner, grand-oncle Fabinho est là pour remettre les couverts en place.C'est un secret de Polichinelle : l'attaquant allemand n'a pas son pareil pour taper dans le buffet, mais le trajet jusqu'à sa bouche n'est pas toujours couronné de succès. Résultat : une tache sur la nappe pour avoir trop attendu devant Fabinho (26), et une autre sur son bavoir après ce coup de fourchette imprécis de la main gauche (32). Tancé, l'ogre liverpuldien, ne s'affole pas : il sait qu'il peut sortir l'ingrédient magique de son baluchon à tout moment. Juste avant la mi-temps, par exemple. Plein axe et dans sa surface, Jordan Henderson envoie une ogive pour la fusée Mané, qui se fait emmitoufler par la camisole Andreas Christensen (45). Erreur, sanction : Chelsea va devoir attaquer la deuxième période à dix.Très bien dressée jusque-là, la table de Chelsea ne met alors pas longtemps à s'effondrer. La faute à ce diable de Mané, évidemment. Mais aussi à Trent Alexander-Arnold et Roberto Firmino, dont le une-deux d'école débouche sur la tête croisée gagnante du Sénégalais (1-0, 49). Comme si cela ne suffisait pas, Kepa se rappelle à ses mauvais souvenirs seulement cinq minutes plus tard : une horrible relance au pied, et voilà Mané tout content d'enfourner son doublé (2-0, 54). La messe semble dite, mais cela n'empêche pas lesde tenter de revenir au score.Louables, leurs efforts se manifestent par un un-contre-un perdu par Kanté (60), une admirable frappe enroulée longue distance de Mason Mount (66), une tentative de Tammy Abraham gobée par Alisson (83), et surtout un penalty obtenu par Werner devant la recrue phare desThiago Alcântara (74). Heureusement, son compatriote Alisson permet au milieu brésilien de garder un bon souvenir de sa première sous le maillot des, tandis que Jorginho se décidera peut-être enfin à stopper ses sauts de cabri sur penalty. Bref, Liverpool bat Chelsea au bout d'un repas customisé par le chef cuistot Mané.