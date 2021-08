Liverpool confirme face à Burnley

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimíkas (Gomez, 90e) - Elliot, Henderson, Keita (Alcantara, 81e) - Salah, Jota (Firmino, 81e), Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.



Burnley (4-4-2) : Pope - Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor - Guðmundsson (Pieters, 79e), Borwnhill, Cork, McNeil - Wood (Rodriguez, 75e), Barnes. Entraîneur : Sean Dyche.

PC

Liverpool a récité sa partition, ce samedi après-midi à Anfield, en s'imposant contre Burnley (2-0) pour ses retrouvailles avec le public d'Anfield.Bien entrés dans la rencontre, lesont pris à la gorge une équipe de Burnley qui n'a pas démérité, mais a eu du mal à répliquer, si l'on excepte les raids de l'impressionnant Dwight McNeil, apportant presque à lui tout seul le danger sur la cage d'Alisson pendant les 45 première minutes. Les deux titulaires surprises, Harvey Elliot au milieu de terrain, et Kóstas Tsimíkas derrière Sadio Mané sur la gauche, ont aussi prouvé à Jürgen Klopp qu'ils étaient dignes de s'inscrire dans la rotation à Liverpool. C'est d'ailleurs le second qui signe une merveille de passe décisive pour Diogo Jota - une nouvelle fois préféré à Roberto Firmino, et une nouvelle fois buteur - dès la 18minute, d'un centre enroulé dévié par le Portugais.Une fois la frayeur de l'égalisation passée, après un but refusé encaissé au bout d'une minute en seconde période, lesont repris les rênes de la rencontre pour ne plus les lâcher. Sadio Mané a récompensé à la 69minute, sur un service d'un Trent Alexander-Arnold très en jambes tout au long de la rencontre, les coups de boutoir répétés du trident offensif de Liverpool, bien aidé par Naby Keita et Harvey Elliot. Malgré tout, quelques failles étaient exploitables dans la défense liverpuldienne qui n'a pas encore retrouvé sa toute puissance, même avec Virgil van Dijk. Les, grands spécialistes des débuts de saison manqués, patienteront encore pour empocher leurs premiers points.Ce Liverpool-Chelsea le week-end prochain, un délice en perspective.