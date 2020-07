Liverpool concède le nul contre Burnley

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Robertson, Van Dijk, Gomez, Williams (Alexander-Arnold, 69e) - Jones (Keita, 69e), Fabinho, Wijnaldum (Oxlade-Chamberlain, 81e) - Mané, Firmino, Salah. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Burnely (4-4-2) : Pope - Taylor, Tarkowski, Long, Bardsley - McNeil, Brownhill, Westwood, Pieters (Berg Gudmundsson, 65e) - Rodriguez, Wood (Vydra, 65e). Entraîneur : Sean Dyche.

Record foiré.Alors que Liverpool restait sur un 100% de victoires à domicile en Premier League cette saison, Burnley est venu gâcher le parfait samedi grâce à un but inscrit par Jay Rodriguez à vingt minutes de la fin (1-1). Lesratent ainsi l'occasion de battre le record du nombre de succès à domicile sur une saison. Avec 93 points décrochés en 35 journées, la bande de Klopp peut encore malgré tout taper celui du nombre de points (100) de Manchester City, à condition de s'imposer lors des trois dernières journées.Jamais inquiété en première période, Liverpool a pourtant parfaitement débuté sa rencontre et a rapidement pris le but de Burnley à l'assaut. Le très remuant Curtis Jones et Mohamed Salah, pas au top samedi, ont alors buté à plusieurs reprises sur un Nick Pope toujours aussi impeccable, qui a finalement craqué sur une tête lobée de Robertson au bout d'un centre de Fabinho. Problème : lesn'ont pas converti les multiples balles de, Firmino touchant même un poteau après la pause, et Burnley a commencé à fourrer son pif dans le scénario. Partant, sur un coup franc mal repoussé, Jay Rodriguez a surgi et égalisé alors que Liverpool n'a jamais réussi à reprendre les commandes de la rencontre. En fin de match, Guðmundsson a même touché la barre pour desqui peuvent encore rêver d'Europe.Quel plaisir les derniers jours d'école.