Les premiers s'imposent, MU bat le Tottenham du Mou

Ce mercredi, l'Angleterre a offert une soirée de Premier League assez dingue. Avec des favoris (Chelsea contre Aston Villa, Leicester face à Watford et Wolverhampton devant West Ham) qui l'emportent, un Liverpool qui gagne un match fou au détriment d'Everton et... que des victoires à domicile. Sans oublier la première défaite de José Mourinho avec Tottenham infligée par son ex de Manchester United, et le succès de Southampton qui enfonce Norwich en sortant de la zone de relégation.

Par Florian Cadu

Attention, choc de bas de tableau ! Dans ce combat d'infirmes, c'est Southampton qui s'en sort et qui quitte la zone de relégation. Grâce à Ings, qui ouvre le score de la tête sur un coup franc frappé par Ward-Prowse, et à Bertrand, qui breake sur un corner dévié par Long juste avant la pause. C'est tout ? Non : lancé par Tettey, l'inévitable Pukki réduit la marque à l'heure de jeu. N'empêche que Norwich est renvoyé quatre points derrière, et que ça va mal chez lesLe huitième pion d'Ings, cette saison. Heureusement qu'il est là, celui-là.Moutinho en a encore sous le pied, et le talent qui s'y cache se manifeste souvent sur coup de pied arrêté. La preuve avec ce corner gagnant, repris par la patte de Dendoncker au milieu de la première période. En fin de duel, Cutrone inscrit la deuxième réalisation de la partie en faveur desà l'entrée de la surface. Triste West Ham...Les dix matchs d'invincibilité de Wolverhampton en championnat, charmant cinquième. Série en cours.Mais jusqu'où peut aller Leicester ? Équipe surprise de cette Premier League, la bande de Vardy compte bien laisser la question en suspens à l'heure d'accueillir la lanterne rouge. Si Watford résiste durant une petite heure, la logique est finalement respectée quand l'attaquant anglais transforme un penalty provoqué par un pseudo coup de coude de Masina. 1-0, puis 2-0 lorsque Maddison s'en va tranquillement faire son taf dans le temps additionnel. Ce qui suffit largement au bonheur des. Oui, la Ligue des champions est à portée de main.La première place au classement des buteurs, renforcée, de Vardy.C'est vérifié : cette année, le point fort de Chelsea s'appelle la jeunesse. Abraham (22 ans, buteur de la tête et passeur décisif pour Mount... de la tête), Mount (vingt ans, buteur au point de penalty) et James (19 ans, passeur décisif pour Abraham) ont ainsi permis auxde s'imposer au Stamford Bridge devant Aston Villa. Qui s'est bien battu, à l'image de son égalisation au bout d'une jolie action collective achevée par Trezeguet. Insuffisant, cependant. Giroud, remplaçant, n'est pas prêt de lâcher le banc...La deuxième place au classement des buteurs, méritée, d'Abraham.Ça y est, Mourinho est (déjà) tombé avec Tottenham ! Sur une série de trois victoire d'affilée toutes compétitions confondues depuis son arrivée, lea chuté chez son ex. Lequel se fait un plaisir de le ramener à la raison : à l'extérieur, lessont bidons. Dès lors, pas étonnant de voir Rashford s'offrir un doublé d'une frappe précoce et puissante suivie d'un penalty sévère (faute de Sissoko sur... Rashford). En face, Alli a beau montré les muscles en se trompant la défense londonienne d'un sombrero inspiré, le destin est écrit : le Mou se fait avoir par un gamin, qu'il connaît parfaitement.La première défaite de Tottenham avec Mourinho, bien entendu.Devant leur téléviseur, les membres de Manchester City doivent commencer à perdre patience. À la lutte pour le titre avec Liverpool, lesobservent journée après journée leurs rivaux gagner. Sans se lasser, jamais. Ce mercredi soir, lesont donc encore croqué les trois points en battant de manière spectaculaire un Everton relégable. Origi profite d'abord du bon boulot de Mané, avant que Shaqiri ne profite du bon boulot de Mané. Keane répond alors aux habituels remplaçants en deux temps, mais Origi sort un combiné contrôle porte-manteau/lob. Devant ce trop plein d'espace, Silva fait sortir Sidibé pour réajuster tactiquement les choses. Rien à faire : Alexander-Arnold profite du bon boulot de Mané pour servir... Mané, qui plante lui aussi un pion aussi beau que les autres. Richarlison, bien seul, se fait plaisir de l'épaule quelques secondes plus tard dans le temps additionnel d'un premier acte assez fou. Le second sera plus sage malgré de nombreuses occasions et l'ultime tremblement de filet signé Wijnaldum, mais la performance du leader ne s'en retrouvera pas moins impressionnante. Bon boulot de Mané et saLes deux minuscules points perdus par Liverpool, en quinze journées. Quatorze victoires et un nul, pour les...