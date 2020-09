Liverpool calotte Arsenal

Mené au score après un but chanceux d'Alexandre Lacazette, Liverpool a retourné la situation sans trembler et a infligé à Arsenal sa première défaite de la saison (3-1). Les Reds, eux, enchaînent un troisième succès en autant de rencontres et envoient déjà un message : cette saison devrait également être rouge.

147 secondes et des incisives qui sortent

Jota, première balle

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson - Keita (Milner, 80e), Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino (Minamino, 90e), Mané (Jota, 80e). Entraîneur : Jürgen Klopp.



Arsenal (3-4-3) : Leno - Holding, David Luiz, Tierney - Bellerín, Elneny, Xhaka (Ceballos, 60e), Maitland-Niles - Willian (Pépé, 68e), Lacazette (Nketiah, 74e), Aubameyang. Entraîneur : Mikel Arteta.

Il y a des nuits où, face à un tel Liverpool, Arsenal serait rentré à Londres avec cinq ou six buts dans les chaussettes. Chance pour les supporters des: lundi soir, ils auront vu leur troupe prendre les commandes à Anfield, puis se faire retourner en deux coups de cuiller à pot avant d'obtenir une balle en or de 2-2, gâchée par Alexandre Lacazette. Finalement, cesétaient trop forts et ont sorti une petite leçon en direction de la concurrence. Après Leeds et Chelsea, Arsenal a été balancé au tapis (3-1). Sans pitié.Un rapide échange de regards, quelques contrôles approximatifs, un coude de Mané envoyé dans la tronche de Kieran Tierney, et banzaï ! Après quelques minutes passées à toiser sa victime du jour, le champion en titre, intouchable dans sa grotte depuis plus de trois ans en Premier League, a allumé la machine. Puisque lespréfèrent désormais réciter leur mélodie plutôt qu’enchaîner les pralines, en face, Arsenal a suffoqué dans ses sorties de balle et a passé son temps à cavaler dans le vide. Les chiffres de la première période sont terribles pour les: 30% de possession de balle, un taux de passes réussies abaissé à moins de 70%, un seul tir cadré... Mais un tir qui a fait mouche, lorsque après vingt-cinq minutes de jeu et une sortie de balle enfin heureuse, Alexandre Lacazette a eu la chance de voir un centre raté de Maitland-Niles être dévié follement par Robertson sur son pied gauche (0-1, 25). Avant ça, Alexander-Arnold avait vu l’un de ses centres faire briller Sadio Mané et Leno (15), puis l’un de ses pétards finir sur la barre du portier allemand avec l’aide de Bellerín (21). Après, Klopp n’a pas eu à attendre plus de 147 secondes pour voir sa troupe sortir les incisives : à la suite d'un rush parfait de Mohamed Salah bouclé par une intervention foirée de Leno, Sadio Mané a d’abord surgi pour égaliser (1-1, 28) et, six minutes plus tard, Robertson, lâché par Willian, a croqué dans un centre d’Alexander-Arnold pour placer lesaux manettes (2-1, 34). Simple, efficace, brutal : du Liverpool en barre.La deuxième période de ce match à cadeaux, elle, s’est jouée sur un fil, duquel Liverpool aurait pu légèrement tomber si Alexandre Lacazette n’avait pas décidé d’envoyer un présent de Ceballos dans le torse d’Alisson (63), mais d’où Arsenal aurait également pu être rapidement balancé sous les coups d’un Van Dijk solaire et tout près d’inscrire le troisième but des siens (62). Plus attentistes, lesont passé leur fin de match à pousser leurs invités à faire des fautes individuelles, et à plusieurs reprises, cela aurait pu faire ficelle, notamment sur une frappe excentrée de Mané (70) consécutive à une récupération dans les pieds de Bellerín. Pour forcer le destin, Arteta a alors fait entrer Pépé et Nketiah. L’effet comptable ? Aucun : sur la première ouverture en profondeur vers Nketiah, Alisson a même jailli et est passé à deux doigts de se retrouver au départ d’un but de Firmino (76). Néanmoins, l’entrée de Ceballos a aidé Arsenal à respirer, ce qui a sans doute poussé Klopp à offrir ses premières minutes en rouge à Diogo Jota, histoire de donner un second souffle à son pressing. Coquin, le Portugais n’est pas passé loin de débloquer son compteur dans la foulée (82), a croqué une cuillère de caviar tendue par Salah (84), puis s'est offert un délice d'enchaînement – merci David Luiz – pour finalement claquer le troisième but au milieu de ses nouveaux copains (3-1, 88). Jeu, set et match.