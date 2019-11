Liverpool bute sur Naples

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Gómez (Oxlade, 57e), Van Dijk, Lovren, Robertson - Milner (Alexander-Arnold, 78e), Henderson, Fabinho (Wijnaldum, 19e) - Salah, Firmino, Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.



Napoli (4-4-2) : Meret - Maksimović, Manolas, Koulibaly, Mario Rui - Di Lorenzo, Allan, Zieliński, Fabian Ruiz - Lozano (Llorente, 71e), Mertens (Elmas, 81e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lespeuvent s'en mordre les doigts.Dominateurs, surtout en seconde période, les joueurs de Jürgen Klopp n'ont pas réussi à renverser le Napoli à Anfield (1-1). La faute, d'entrée, à une sublime volée de Dries Mertens qui a glacé l'enceinte mythique et l'allant des coéquipiers de Sadio Mané (21). Dans ce premier acte, Liverpool galère à se procurer des occasions franches, et c'est finalement James Milner qui va obliger Alex Meret à s'interposer au niveau de son poteau droit avant la pause.Au retour des vestiaires, lesne sont pas franchement plus tranchants et tentent vainement de mettre la pression sur la cage de Meret. Celui-ci aurait pu être le héros malheureux, sans un retour sur sa ligne de Kalidou Koulibaly, après avoir relâché un ballon anodin peu avant l'heure de jeu. Oui, mais sur un corner de Milner, Dejan Lovren saute bien plus haut que tout le monde et catapulte le cuir dans la lunette du portier napolitain qui, cette fois, ne peut rien faire (65).On s'attend alors à un assault de Liverpool mais décidément, ce soir, la bande à Klopp manque cruellement d'idées, la plupart de ses actions se terminant par des centres finissant inlassablement sur la tête du duo Koulibaly/Manolas ou dans les bras de Meret. Naples résiste sans rompre, et repart avec un précieux point en poche avant d'affronter Genk à domicile lors de la dernière journée. Pour Liverpool en revanche, il ne faudra pas flancher à Salzbourg pour espérer entrevoir les huitièmes de finale.Oui, vous l'aurez compris, tout est encore ouvert dans ce groupe E.