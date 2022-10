Liverpool bute sur Brighton, Chelsea crucifie Crystal Palace

Encore convalescent, Liverpool a laissé des trous béants au Brighton de De Zerbi, qui repart d'Anfield avec un point mérité (3-3). Chelsea a de son côté eu besoin de deux buts venus d'ailleurs, signés Aubameyang et Gallagher, pour s'imposer sur la pelouse de Crystal Palace (2-1). Newcastle a déroulé chez Fulham (4-1), tandis qu'Everton a renversé Southampton en cinq petites minutes (2-1). Enfin, pas de pion entre Bournemouth et Brentford.

Roberto De Zerbi envoie un premier message. Tout démarre très bien pour les, avec une entame furibard de Trossard & cie. Premier buteur au terme d'un mouvement collectif, l'international belge double vite la mise grâce à une remise dans la course et à la limite du hors-jeu signée March. Welbeck chauffe Alisson, tandis que Firmino et Salah - notamment - butent systématiquement sur une guibole adverse dans la surface de réparation. Mais peu à peu Liverpool démarre les moteurs, et Firmino lance la révolte sur un bon ballon de Salah qui lui laisse le loisir de croiser. La mi-temps tombe à pic pour Brighton... la rentrée de Luis Díaz un peu moins.Passeur décisif pour l'égalisation de Firmino, en contre, le Colombien dynamise comme à son habitude le jeu du côté de Merseyside. Liverpool termine le travail sur corner, grâce à une sortie aux fraises de Sánchez, qui force le but contre son camp du malheureux Webster. Alisson ferme une seconde fois la porte à Welbeck, dont le carafon au premier poteau semblait parti pour rétablir l'équilibre, mais Trossard est en état de grâce : sur un centre du bouillant Mitoma, que van Dijk lit très mal, l'ancien de Genk s'offre un triplé qui sanctionne pour de bon les errements liverpuldiens.Piqué au vif par Palace, Chelsea a tâtonné jusque dans le, avant de s'en remettre à un exploit individuel. C'est pourtant un centre tendu de Jo Ayew repris victorieusement par Édouard dans les 6 mètres, devant Kepa, qui lance les hostilités. Les hommes de Patrick Vieira se débarrassent de la possession et veulent déjà défendre leur bout de gras. Après un contre favorable, Sterling caresse le poteau gauche de Guaita. Thiago Silva échappe ensuite à l'expulsion après avoir annihilé une action de but en position de joueur de waterpolo.Ce fait de jeu a son importance puisque sur une remise précieuse de la tête du Brésilien, Aubameyang se retourne et allume pied droit. Un pion succulent, d'avant-centre véritable. La seconde période est assez insipide, et seul Zaha sort de sa torpeur pour forcer Kepa à partir à l'horizontale. Jusqu'à ce que Gallagher - prêté et révélé à Palace l'an dernier -, ne rentre, n'élimine Mateta, avant d'enrouler du droit à bonne distance. Un vrai coup de poignard.Match à sens unique à Craven Cottage, où Newcastle a rapidement profité de l'expulsion de Chalobah (pour un découpage sur Willock) pour tartiner Fulham. Sur un centre prolongé par Wilson, Willock a en effet tout le loisir pour débloquer la partie dans le premier quart d'heure. Fulham tire la langue et ne peut que cumuler les fautes, Mitrović sort même sur blessure, et lesenfoncent le clou par Almirón. Une volée instantanée et croisée du gauche sur une passe en cloche de Guimarães, qui ressemble assurément à l'un des buts de la 9journée de Premier League. Botman, l'ancien Lillois, poursuit ensuite le travail de démolition, mais son coup de casque est dévié du bout des gants par Leno sur le montant gauche. Manque de bol, Longstaff bondit pour planter le troisième clou dans le cercueil. En surnombre sur chaque attaque, Newcastle repart de Londres avec le quatre à la suite, puisqu'Almirón signe un doublé, à bout pourtant, vers l'heure de jeu. Le but de Reid est purement anecdotique.Cinq minutes de folie. Voilà comment définir une rencontre longtemps ronronnante et crispée. Après une première période peu emballante, Adams trouve Aribo avant de finir pied gauche malgré une forêt de jambes. À peine le temps de savourer, qu'Everton fait monter ses grands gabarits sur un coup franc plongeant. Onana s'impose au duel et remise pour Coady, qui pulvérise les filets avec rage. Lesont le temps d'engager, et de se délecter d'un retour défensif salvateur du même Coady, avant qu'un centre long d'Iwobi ne trouve McNeil, tout heureux d'envoyer une mine hors de portée de Bazunu. Morale de l'histoire : il ne fallait pas traîner à la buvette.Pas de caramel entre les Cerises et les Abeilles, malgré une domination assez nette de Brentford, qui aurait pu repartir de la côte sud avec les trois points si Ajer (de la tête) et Toney (en mode volleyeur) s'étaient montrés plus précis.