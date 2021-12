Liverpool brise le rêve du Milan

82

Le Milan ne verra pas le printemps.La soirée européenne du club lombard pouvait basculer dans la liesse en cas de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Elle s’est terminée avec la tête basse et le moral dans les chaussettes, car lesse sont inclinés face à Liverpool (1-2). Pire : ils ont échoué à la dernière place du groupe B, à cause du succès de l’Atlético à Porto (1-3). Pourtant, c’est vrai, Jürgen Klopp avait fait tourner. Mais même sans plusieurs de ses cadres, l’actuel 2de Premier League a maîtrisé son sujet de bout en bout sur la pelouse de San Siro. À tel point qu’on affirme sans sourciller que l’ouverture du score milanaise, sur un corner dévié au fond des filets par Fikayo Tomorin’était qu’un trompe-l’œil. Jusque-là, les hommes de Stefano Pioli avaient surtout subi. Et cela n’a pas changé ensuite.Quelques minutes après ce but inaugural, Mohamed Salah a en effet calmé tout le monde en décochant une puissante reprise du gauche sous la barre de Mike Maignan. Le gardien français a une nouvelle fois dû baisser pavillon sur une tête de Divock Origi, qui faisait suite à une perte de balle suicidaire de Tomori. Sonné, le Milan ne s’en est jamais relevé. Plus que la remarquable prestation collective des, arrivés au bout de cette phase de poules avec un carton plein qui en dit long sur leur niveau cette saison (six victoires en six matchs), on retiendra avant tout les défaillances individuelles chez le leader de Serie A, où seul Franck Kessié a surnagé. Brahim Díaz a été invisible, Sandro Tonali n’a guère pesé. Quant à Zlatan Ibrahimović, il a été muselé avec succès par un Ibrahima Konaté taille patron.Il faut voir le verre à moitié plein : maintenant, lepeut se concentrer sur la conquête duMaignan - Kalulu (Florenzi, 65), Tomori, Romagnoli, Hernández - Kessié, Tonali (Saelemaekers, 59), Krunić (Bakayoko, 83) - Messias, Ibrahimović, Brahim Díaz (Bennacer, 59).Stefano Pioli.Alisson - Williams (Bradley, 90+3), Konaté, Phillips, Tsimikas - Oxlade-Chamberlain, Morton, Minamino (Woltman, 90+3) - Salah (Keita, 64), Origi (Fabinho, 80), Mané (Gómez, 64).Jürgen Klopp.