Liverpool boucle 2019 en assurant l’essentiel

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson – Henderson, Wijnaldum (Milner, 86e), Lallana (Keïta, 68e) – Salah, Firmino (Origi, 86e), Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.



Wolverhampton (3-4-3) : Rui Patrício – Bennett, Coady, Kilman – Jonny, Dendoncker (Traoré, 58e), Neves (Saïss, 58e), Moutinho, Vinagre – Pedro Neto, Jota (Jiménez, 72e). Entraîneur : Nuno Espiríto Santo.

C’est peut-être le signe d’un futur champion, qui attend ça depuis trente ans.Moins inspiré qu’à l’accoutumée et bousculé dans son enceinte, Liverpool a achevé l’année en assurant l’essentiel contre Wolverhampton avec une dixième victoire d’affilée en Premier League ce dimanche soir. 48 heures après avoir renversé le champion en titre avec la manière, Nuno Espiríto Santo débarque pourtant avec prudence à Anfield. Une forteresse inexpugnable, depuis avril 2017. Sans Adama Traoré et Jiménez, décisifs contre City, son 3-5-2 compact empêche le club de la Mersey de s’exprimer pleinement. À la peine dans la construction et imprécis techniquement, Salah tente timidement de réveiller les siens (4, 21). Avant que la VAR ne vienne un peu plus animer les débats, en fin de période. Si l’ouverture du score de Mané sur une offrande de l’épaule de Lallana est validée, l’égalisation signée Neto se voit refuser au millimètre près pour une position de hors-jeu de Jonny en amont. Au grand dam des, excédés par cette décision arbitrale.Avec un seul revers essuyé hors de leurs bases cette saison, les visiteurs refusent pour autant d’abdiquer face au leader. Revigoré par l’entrée du virevoltant Traoré à l'heure de jeu, Wolverhampton saisit la moindre opportunité offerte. Jota s’illustre ainsi après une perte de balle de Van Dijk, mais trouve Alisson sur sa route (68), tandis que son remplaçant Jiménez n’est pas plus en réussite (83). De quoi nourrir des regrets, tant la défense de Liverpool paraît empruntée et laxiste en fin de rencontre. Toujours invaincus cette saison et désormais à quatorze matchs du record des Invincibles d’Arsenal, lespoursuivent leur marche irrésistible.Avec, toujours, treize points d’avance sur Leicester.