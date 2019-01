Liverpool bloqué par Leicester, Chelsea humilié par Bournemouth

Les résultats des matchs de mercredi soir :

Liverpool 1-1 Leicester Buts : Mané (3e) pour les Reds // Maguire (45e+1) pour les Foxes.



Tottenham 2-1 Watford Buts : Son (80e) et Llorente (87e) pour les Spurs // Cathcart (38e) pour les Hornets.



Bournemouth 4-0 Chelsea Buts : King (47e, 74e), Brooks (64e) et Daniels (90e+5) pour les Cherries.



Southampton 1-1 Crystal Palace Buts : Ward-Prowse (78e) pour les Saints // Zaha (41e) pour les Eagles.

Comment le titre va-t-il bien pouvoir échapper à Liverpool cette saison ?Depuis la défaite de Manchester City Newcastle (2-1) mardi soir, les amateurs de Premier League se posent cette sempiternelle question, lesattendant un sacre en championnat depuis 1990. Les hommes de Klopp avaient en tout cas la possibilité de creuser l'écart en cas de victoire contre Leicester à Anfield, laissant le rival mancunien sept longueur derrière leur fauteuil de leader. Tout a parfaitement commencé, puisque Mané s'est retrouvé à la conclusion d'un magnifique mouvement collectif pour ouvrir le score d'une frappe enroulée (1-0, 3), avant que Schemichel n'empêche Firmino de faire le break après seulement six minutes de jeu. Le début d'une grande démonstration ? Pas vraiment, Liverpool ayant perdu le fil de la rencontre après ces débuts tonitruants et laissant Leicester reprendre son souffler pour se rapprocher du but d'Alisson.À plusieurs reprises, lesont été tout proches de tromper le gardien brésilien, pas toujours serein dans ses relances. Et la sanction est finalement tombée juste avant la pause. Sur un coup franc anodin, Van Dijk a oublié Maguire dans son dos et le défenseur anglais a égalisé de près (1-1, 45+1). Après la pause, Liverpool n'a jamais su reprendre les devants, passant même tout près de la correctionnelle sur plusieurs tentatives des visiteurs. La bande à Klopp devra finalement se contenter d'un match nul et d'une avance de cinq unités sur Manchester City