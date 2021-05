Liverpool bat Palace et retrouve la Ligue des champions

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Rhys Williams, Robertson (Oxlade-Chamberlain, 90e+2) - Thiago Alcântara, Fabinho, Wijnaldum (Milner, 78e) - Salah, Firmino (Jota, 90e+1), Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Crystal Palace (4-3-3) : Guaita - Tyrick Mitchell, Cahill, Tomkins (Schlupp, 58e), Joel Ward - Riedewald, McCarthy (van Aanholt, 88e), Kouyaté (Kelly, 89e) - Zaha, Ayew, Townsend. Entraîneur : Roy Hodgson.

Liverpool finit en beauté.Dans l'obligation de gagner pour assurer sa place en Ligue des champions, Liverpool a accompli sa mission en l'emportant face à Crystal Palace (2-0). Lesse mettent au travail d’entrée, mais leurs incorrigibles fautes défensives ne tardent pas à les plomber. Sur une passe en retrait mal négociée par Nathaniel Philipps, Andros Townsend s’en va seul au but défier Alisson, et son ballon trop croisé frôle le poteau (14). Échaudés par ce mauvais frisson et par l’ouverture du score de Leicester au même moment, les hôtes décident de passer à la vitesse supérieure. Rhys Williams voit d’abord son coup de casque passer juste au-dessus de la barre transversale de Vicente Guaita (20), avant que Mohamed Salah ne perde son face-à-face avec le portier espagnol (23). La machine est en route, et c’est finalement de Sadio Mané que vient la lumière : à la réception d’un corner d’Andrew Robertson, le numéro 10 s’arrache et ouvre en effet le score en taclantÀ l’aise dans leurs crampons, les joueurs de Liverpool gèrent tranquillement la seconde période devant des Londoniens peu entreprenants. Phillips sollicite Guaita de la tête (57) puis Mané, auteur d’une excellente prestation, double la mise d’une frappe puissante dans la surfacepour définitivement envoyer les siens en C1. À ce bonheur collectif s’ajoute la chaleureuse acclamation d’Anfield pour Georginio Wijnaldum, capitaine d’un soir, qui disputait probablement son dernier match sous le maillot rouge.Malgré une saison compliquée et des blessures à la pelle, Liverpool décroche le podium : le football est beau.