Liverpool bat Leeds dans le spectacle

Dans une rencontre hyper fertile en buts, Liverpool est venu à bout d'un Leeds très offensif. Grâce à un triplé de Mohamed Salah, dont deux pénos de l’Égyptien. La saison de Premier League commence bien, très bien !

Un Salah en forme, un outsider sans complexe

L'ennui ? Pas ici

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold (Matip, 89e), Gómez, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Keita (Fabinho, 59e) - Salah, Firmino, Mané. Entraîneur : Klopp.



Leeds (4-1-4-1) : Meslier - Ayling, Koch, Struijk, Dallas - Phillips - Costa, Hernández (Roberts, 62e), Klich (Shackleton, 81e), Harrison (Jones, 65e) - Bamford (Rodrigo, 63e). Entraîneur : Bielsa.

Les promesses, comme évidentes, s'étaient imposées d'elles-mêmes. Elles prenaient leurs origines aux racines d'une équipe championne d'Angleterre réputée pour son spectacle d'un côté, et les certitudes s'amplifiaient avec un entraîneur adepte du pressing total de l'autre. Et contrairement à la politique, le football a répondu aux attentes ce samedi.Jürgen Klopp contre Marcelo Bielsa, le roi du pays contre le coach faisant son baptême en Premier League : oui, ce Liverpool-Leeds a fait briller cette première journée de championnat anglais. Avec, en vrac, cinq buts en une demi-heure, sept en tout, un triplé de Salah, deux pénos et une victoire 4-3 pour lesQue retenir de cette première période, tant les événements à noter sont nombreux ? Au bout de plusieurs centaines de secondes, Koch touche la balle du bras dans sa propre surface de réparation. Penalty, Salah transforme. Un Salah qui s'offre un doublé à la demi-heure de jeu grâce à son pied gauche, toujours aussi fabuleux. Entre les deux réalisations ? Plein, plein de choses.D'abord, Harrison égalise après avoir ridiculisé Alexander-Arnold et Gómez. Ensuite, Van Dijk punit un Leeds résolument offensif d'un coup de casque sur un centre de Robertson. Sauf qu'après une jolie parade de Meslier, Bamford replace encore sa formation à hauteur en profitant d'une erreur de Van Dijk. Avec le deuxième but de Salah, ça donne donc 3-2 en faveur des. Avec des défenses à la rue, et seulement 45 minutes de passées.Au retour des vestiaires, le promu s'interdit encore de balancer vers l'avant et s'oblige la construction au sol. Le rythme se détend... un peu, et pour dix minutes. Car après de multiples remplacements, Klich (déjà à l'origine de l'action) remet les compteurs à zéro pour la troisième fois. Pas franchement immérité : à dix minutes du terme, quelques statistiques parlent pour les visiteurs (possession de balle, passes réussies et tentées).Van Dijk, lui, croit donner la victoire à Liverpool sur corner vers la fin. Problème : le défenseur est sanctionné d'une faute par le corps arbitral, et son pion refusé. Le 3-3, déjà belle promotion pour la Premier League, serait donc entériné ? Non, répondent les: alors que la 90arrive, les locaux poussent Rodrigo au péno et Salah cartonne pour le 4-3. Au bout d'un match au mieux grandiose, au pire divertissant. Vite, la suite !