Liverpool assomme West Ham

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Keita (Milner, 90e) - Salah (Jota, 79e), Mané, Díaz (Jones, 90e+6). Entraîneur : Jürgen Klopp.



West Ham (4-4-2) : Fabiański - Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell - Bowen (Benrahma, 53e), Vlašić (Noble, 61e), Lanzini, Souček - Fornals (Chesters, 90e+3), Antonio. Entraîneur : David Moyes.

Quand ce n'est pas l'un , c'est l'autre.En arrachant un succès très serré (1-0) face à une valeureuse équipe de West Ham ce samedi, Liverpool enchaîne une septième victoire consécutive en Premier League et met la pression (63 points) sur le leader Manchester City (66 points) avant le derby de Manchester dimanche.Si Sadio Mané, malin comme un singe et à la limite du hors-jeu sur un centre dupasseur Trent Alexander-Arnold, surprend Craig Dawson et Łukasz Fabiański pour planter le seul pion de la rencontre, Anfield a eu droit à du spectacle et du suspense pendant 90 minutes. 35 frappes au total (22 pour les, 13 pour les) et autant d'opportunités impossibles à énumérer dans leur intégralité. Parmi les moments les plus chauds, on peut néanmoins citer le sauvetage monstrueux d'Andrew Robertson qui frustre Jarred Bowen (48) ou encore le drop à bout portant de Manuel Lanzini (70), symptomatique dequi ont péché dans le dernier geste pour faire flancher les hommes de Jürgen Klopp.Une mauvaise affaire pour les joueurs de David Moyes qui manquent l'occasion de chiper la quatrième place à Manchester United et pourrait être dépassés par Arsenal, en déplacement dimanche à Watford. Quant aux, après leur victoire en Carabao Cup , on se demande bien ce qui pourrait les arrêter en ce moment.