Liverpool, Angleterre de révolte

Alors que les fans des Reds se sont mis l'opinion publique anglaise à dos en sifflant notoirement le God Save the Queen lors du Community Shield début août, une importante partie du public d'Anfield n'a jamais cessé d'exprimer en tribunes son opposition à l'establishment londonien, au Brexit et aux politiques libérales des Tories. Sans oublier de mettre en avant l'identité européenne et multiculturelle de la ville. Une politisation des supporters qui prend sa source au tournant de l’ère thatchérienne et qui retrouve aujourd’hui la pleine lumière des projecteurs.

211

Thatcher, l'origine du mal

Cap sur l'Europe

Vidéo

Johnson, public Enemy

Par Adrien Candau

Tous propos recueillis par AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est une bronca qui n'a surpris personne. Du moins, pas en Angleterre. Le 4 août dernier, Virgil van Dijk et ses coéquipiers foulaient la pelouse de Wembley face à Manchester City pour ouvrir la saison lors du Community Shield . L'occasion de célébrer un beau moment de communion nationale au rythme deavant la rencontre. Sauf que l'ode chantée à la couronne est vite noyée par une marée ininterrompue de sifflets, qui dévalent des tribunes acquises aux. Tout sauf surprenant, alors que les fans du club, malgré les tensions identitaires et politiques qui crispent actuellement le Royaume, n'ont comme à leur habitude pas peur de suggérer leurs affinités idéologiques et leur opposition au pouvoir central.Pourquoi Liverpool boude le? Parce qu'identitairement, len'est probablement pas tout à fait un Anglais comme les autres. «, confirme le supporter deset enseignant en management du sport à l'université du Lancashire Joel Rookwood, notamment auteur de, une étude sur la culture du supportérisme à Liverpool.» Liverpool commencera à construire son particularisme dans la souffrance, quand l'ouragan Margaret Thatcher et l’extrême violence de ses politiques libérales paupériseront douloureusement sa classe ouvrière. «» , confirme Rookwood.Une méfiance vis-à-vis de l'qui s'exprime également à travers les positions pro-européennes des fans du club. On retrouve ainsi à l'occasion dans le Kop d'Anfield une bannière de soutien à l'effigie du leader de l'opposition travailliste défavorable au Brexit, Jeremy Corbyn (même si ce dernier a lui-même longtemps cultivé l’ambiguïté autour de sa position sur la sortie de l'UE), comme lors du 7 mai 2017, lors d'un match face à Southampton. Un visuel doublé d'une inscription «» (ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise). «, poursuit Rookwood.» Un soutien que certains fans proclament aussi en gueulant dans les travées d'Anfield un chant consacré au leader du Labour, une reprise de Seven Nation army intitulée «» devenue virale courant 2017.Là encore, les partis pris politiques des fans dessont partiellement le résultat de l'histoire de la ville, alors que Liverpool n'a jamais cessé de revendiquer son ouverture sur le continent : façonnée par l'immigration, surtout irlandaise, à partir du milieu du XIXsiècle, nommée capitale européenne de la culture en 2008, la cité a majoritairement vu dans l'Europe une opportunité plus qu'un danger économique et a voté à 58% en faveur du maintien dans l'UE. Pas tout à fait anodin, alors que d'autres grandes villes industrielles comme Birmingham se sont prononcées en faveur de la sortie de l'Union. «» , estime Rookwood. Parmi les exemples les plus emblématiques, on peut citer celui du port de Liverpool, qui bénéficiait d'un prêt de 185 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement, pour financer son extension.Alors que Boris Johnson, figure emblématique du partie Tory, est devenu le Premier ministre du Royaume fin juillet dernier, le particularisme identitaire et politique affiché par une bonne partie des habitants de Liverpool et des fans desprend évidemment une saveur particulière. L'actuel homme fort de Londres s'est mis quasiment tous les supporters du club à dos depuis la publication en 2004 d'un article dans le magazine, dont il était alors éditeur, qui sous-entendait que des fans de Liverpool alcoolisés étaient en partie responsables de la tragédie d'Hillsborough.» , estime Rookwood.» Quitte à accentuer l'incompréhension entre les Liverpuldiens et une frange de l'Angleterre qui voit dans le Brexit une porte de sortie à une mondialisation sauvage et incontrôlée ? «, conclut Rookwood.