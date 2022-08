Taggy ne trinquera jamais seul

Du trottoir du 21 Anfield Road, on peut observer un long pan de la Anfield Road Stand, colossale structure de béton qui projette son ombre sur une enfilade de maisons en briques d’un étage. Un sacré spectacle, qu’il convient de digérer avec une pinte de Guinness chez Taggy’s, pub ouvert en 2017 par un Norvégien barbu qui a quitté amis et famille pour s’installer dans le quartier du club qu’il aime depuis l’enfance. Portrait sur place.

Svein et le hareng

« Liverpool et Florø sont similaires de plein d’autres façons. Il y a les docks, les chantier navals. L’humour est similaire. Honnête et direct. Le contact avec les gens est facile. Il y a un mix de gens de partout à Liverpool et à Florø des gens de toute la Norvège. »

Des anciens joueurs comme habitués

Par Thomas Andrei, à Liverpool

Photos : Theo McInnes pour So Foot.



C’est ainsi que Ian Byrne, ancien président de, principale organisation de fans du Liverpool FC, définit Taggy’s, pub et beer garden qui peut accueillir plus de 1000 convives.Ce jour-là, une improbable Bentley bleu nuit est garée sur le parking humide, contrastant avec la bannière rouge accrochée sur des murs de briques citant Bill Shankly, mythique coach desde 1959 à 1974 :Taggy, lui, voit la vie en. Et ce depuis ses 5 ans.Né en 1969, il a grandi à Florø, la ville la plus à l’ouest du pays., décrit-il sous sa grosse barbe.Les marins du coin voguent sur les eaux froides du nord de l’Europe et nombre d’entre eux passent par Liverpool. Souvent, ils ramènent à la maison écharpes, maillots et bonnets. C’est peut-être ainsi que Svein Indrevaer est tombé amoureux des. Avant que Kenny Dalglish n’enfile les buts à Anfield, c’est ce gamin du quartier, de 4 ans son aîné, qui étaitet l’idole absolue du petit Taggy.Comme Taggy, Svein aura pu suivre les exploits de Liverpool à la télé locale dès 1969, les matchs du samedi étant retransmis depuis lors. Mais il n’aura ni connu Jurgen Klopp, Steven Gerrard ni même Michael Owen., s’assombrit Taggy.C’est peut-être en partie parce que son ami n’a pas pu vivre sa passion aussi longtemps qu’il aurait dû que Taggy a poussé la sienne aussi loin. Depuis longtemps, il entretient un rêve : suivre Liverpool durant une saison entière. Alors, il décide de vendre la Jeep Wrangler qu’il adore et fait des heures sup’ sur les docks de Florø, où il bosse depuis 12 ans. Il prend un petit studio à Liverpool et parvient à voir tous les matchs des. Cette saison, les Norvégiens John Arne Riise, Vegard Heggem et leurs coéquipiers ne finissent que cinquièmes. Mais Taggy s’est fait des amis et s’est acclimaté à la ville., sourit-il.S’il retourne un an sur les bords de la mer du Nord, il s’installe définitivement sur les rives de la Mersey en août 2004. Après la fin de ses études, son épouse le rejoint l'année suivante.Tant qu'à faire, il choisit le quartier d’Anfield, aujourd’hui couvert dereprésentant les idoles du club et où l’on trouve plus de voitures rouges que probablement partout ailleurs. Leurs enfants sont nés à Liverpool et supportent évidemment l’équipe du quartier. Heureusement, car leur vie serait sinon un enfer. Taggy et sa famille vivent à l’étage de son rade, où le chanteur Jamie Webster vient régulièrement ambiancer la clientèle avec sa guitare et ses chants à la gloire de Thiago Alcantara, Virgil van Dijk et les autres. S’ils décidaient de se rebeller contre leurs parents, il pourrait se consoler en voyant, à même pas un kilomètre, le stade d’Everton, Goodison Park, de l’autre côté de Stanley Park., s’amuse Ian Byrne. Il en faudrait de toute façon plus pour perturber les fans de Liverpool qui se rendent là tant tout est fait pour leur plaire. À l’intérieur, on peut retrouver une porte qui était fut un temps dans le couloir qui menait lesde leur vestiaire au terrain. Comme une porte de toilettes, elle est aujourd’hui couverte de graffitis. Mais ici, les inscriptions sont des autographes de Sami Hyypiä, Robbie Fowler, Jamie Carragher et même Djimi Traoré.Perpendiculaires au bar, des maillots portés par Fabinho, Trent Alexander-Arnold ou Bruce Grobbelaar (, tient à préciser Taggy) trônent dans une vitrine qui surplombe des sièges sur lesquels les joueurs se sont un jour assis au bord de la pelouse d’Anfield., sourit le maître de lieux.En plus du club, Taggy est tombé amoureux du quartier d’Anfield,, explique-t-il.Anfield accueille des touristes, mais aussi de véritables fans, d’ici et d’ailleurs, qui dépensent des tranches de leur salaire pour faire ce que Taggy a un jour fait.