Live : USA-France

La trêve internationale est terminée, nous pouvons donc passer aux choses sérieuses : les quarts de finale de la Coupe du Monde de basket. Alors si vous voulez voir l'équipe de France rouler sur les USA c'est ici.

Rafraîchir 69

Vidéo

par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quel joueur monstrueux Donovan Mitchell. Tu ne veux pas venir chez les Heat ?Heureusement que Fournier est là car les USA enchaînent là.Non Gobert tu n'es pas Wilt Chamberlain.MONSIEUR EVAN FOURNIER !!!!!! Quel match.Aïe les USA qui commencent à trouver la mire à 3 points.La France à +10 ! Evan Fournier n'a peut-être plus de cheveux sur la tête mais on s'en fout il a toujours autant de talent.Ah bah oui Brown. C'est pas la NBA ici on siffle les marchers.Bon bah la pause ça ne l'a pas calmé Donovan...AH bah si Batum se réveille on va commencer à y croire.Et Myles Turner qui en est à sa 55e faute du match.La France mène 45-39. Oui, oui, 45-39. Je vous abandonne quelques minutes et on se retrouve pour les deux derniers quarts temps.Aïe le buzzer de Donovan Mitchell.Nando deux ColoRudy qui enchaîne les lancers francs. C'est oui.Et sinon Myles Turner à part faire des fautes, tu sais faire autre chose ?Vavane ça devient indécent là.Le duel Mitchell-Fournier > Wade-Bryant.Depuis que l'ai piqué, Rudy enchaîne les lancers-francs. Dîtes moi merci.Quelde Fournier. Il a envie de rentrer à Orlando en bombant le torse.Pour ceux qui veulent passer un bon moment devant le match. Je vous laisse passer un coucou à nos frérots de Trashtalk.C'est quand même plus facile le basket quand tu mesures 4 mètres.Merci d'être revenu Vavane.Aïe les USA qui recollent au score.Au niveau de l'adresse, les States c'est affreux. On prend hein.Et Albicy qui claque un trois dans la foulée. 22-27. Et si ?Ça part dans tous les sens. 22-24 !Mon fils s'appellera Nando.Toupane Shakur !Allez on est reparti !C'est pas trop mal comme duo de coach Gregg Popovich-Steve Kerr.MONSIEUR NANDO DE COLO.Les USA ils sont peut-être venus avec une équipe D ou E mais quand tu te permets d'avoir Middleton en sortie de banc c'est costaud quand même.Si on commence à prendre des 3 points de Marcus Smart ça va être compliqué.Elle est bête cette faute M'Baye. Surtout que Kemba il ne tremble pas aux lancers.Comme depuis le début du tournoi, les USA sont pas précis du tout. Il faut en profiter.Entrée absolue de Albicy.Et oui la France qui passe devant grâce à Ntilikina.Bah voilà le 2 sur 2 aux lancers pour Rudy. Il suffisait de demander.Oui la grosse défense de Rudy. Prends des notes Myles Turner.1 sur 2 pour Gobert aux lancers. Il va falloir s'appliquer monsieur.Mais Fournier aussi. 5-5. Miam.Bon Donovan est très énervé visiblement. 5-2 pour les USA.OUI FOURNIER !!! Bon Mitchell répond du tac au tac.Et Rudy qui perd l'engagement.Au niveau des cinq, la France se présente avec Ntilikina, Fournier, M'Baye, Batum, et Gobert. En face, les States débarquent avec Walker, Mitchell, Harris, Barnes et Turner. C'est pas trop mal quand même.Qu'il est beau l'hymne américain quand même.Je veux voir tout le monde debout la main sur le cœur.Est-ce que Gregg Popovich a déjà gagné la Pro A ? Non ? Alors Vincent Collet > Gregg Popovich.La stat qui fait mal : la dernière défaite des USA en compétition internationale remonte au 1er septembre 2006 face à la Grèce. Evan Fournier avait 13 ans.Le jour de gloire est arrivé. Vous vous êtes ennuyé(e)s devant le match des Bleus hier face à Andorre ? Rassurez-vous, ici il n'y a pas de place pour l'ennui. Il n'y a de la place que pour un exploit. Car oui, l'équipe de France de basket va écraser celle des USA. Et vous n'avez pas envie de rater cela.