Live : suivez le tirage au sort des quarts de finale de C1 et de C3

Plus aucun club français n'est présent, mais il reste tout de même des belles équipes en Ligue des Champions et en Europa League. Et le tirage des quarts de finale, c'est maintenant. Miam.

par Steven Oliveira

Vous la voyez venir cette finale Juventus-Barcelone. En tout cas les boules ont voulu une finale Ronaldo-Messi.Les probables demies ont été tirées au sort : On aura donc Tottenham-Manchester City face à Ajax-Juventus et Barcelone-Manchester United face à Liverpool-Porto.Paris a donc évité Barcelone. Ce n'est pas plus mal cette élimination finalement.Bon bah du coup c'est Barcelone - Manchester United.Et Tottenham-Manchester City ! Un duel d'Anglais.Oh ça va vite ! On enchaîne avec Liverpool-Porto.Et c'est pour la Juventus !!!!Et on commence avec l'Ajax Amsterdam.Elle fait mal aux yeux cette chemise de Didier Roustan.Envie de vacances comme la chouette Tripadvisor.On rappelle les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale : Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Barcelone, Ajax Amsterdam, Porto, Juventus.Ah bah quand il faut faire une pub Unibet on ne met pas les mains hein Presnel ?Bon je suis ravi d'apprendre que le déodorant Narta ne contient que cinq éléments mais j'aimerais bien avoir le tirage quand même.Est-ce que vous connaissez un joueur de foot plus classe que Luis Figo ?Pour rappel c'est l'immense Julio Cesar qui aura l'honneur de tirer les boules. Un tirage au sort qui devrait se faire de manière intégrale. Cela veut dire qu'on connaîtra à l'avance les potentielles affiches des demies.Salut la compagnie. La déception des éliminations des clubs français est passée alors on se concentre sur la suite de la compétition car il reste du beau monde. Et il va y avoir des belles affiches. J'adore les tirages au sort en plus.