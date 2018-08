Live : suivez le tirage au sort de la C1

C'est maintenant que sont distribuées les cartes de la prochaine campagne de la Ligue des champions. Trente-deux équipes sur la ligne de départ, prêtes à attaquer cette première étape vers le Wanda Metropolitano de Madrid, lieu de la finale prévue le 1er juin 2019. Envoyez le programme !

En tout cas, Jean-Mich' est prêt à toutes les éventualités. Les meilleures comme les pires.Bon revenons à notre sujet : le tirage. Soufflez-moi vos souhaits les plus chers ! On verra ce qu'on peut faire pour vous.Kaka, Hernan Crespo, Peter Schmeichel, Francesco Totti , Figo. C'est Galactique sur le tapis rouge de Monaco Petit point Insoumis, RMC nous apprends que le primes de participation augmentent drastiquement cette saison. Vous l'avez compris : l'écart entre la bourgeoisie et le prolétariat des clubs va se creuser !On vient d'installer RMC Sport au bureau et pour ceux qui n'ont pas cette chance, sachez que vous échappez à un combo habillage/plateau des plusY'a pas à dire, même sur un tirage au sort, elle fait toujours son petit effet cette petite musique...Salut la compagnie ! Ouh, je vous vois trépigner dans votre coin... En même temps, qui suis-je pour vous juger ? C’est maintenant que s’écrit le programme de nos prochains mardis et mercredis soirs. Les règles du jeu sont simples : plusieurs petites boules décapsulables réparties dans quatre grands saladiers, comme autant de chapeaux dont voici les compositions, qui seront réparties dans huit groupes.- Chakhtior Donetsk- Valence CFViktoria Plzeň- Club Bruges- Étoile Rouge