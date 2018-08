Revivez le tirage au sort de l'Europa League

L'OM, Rennes et Bordeaux connaissent désormais leurs adversaires qui se dresseront sur leurs route pour la phase de poules de la Ligue Europa 2018-2019. Découvrez le résultat du tirage !

Rafraîchir 110

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Groupe H

Groupe I

Groupe J

Groupe K

Groupe L

Chapeau 1

Chapeau 2

Chapeau 3

Chapeau 4

Par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

- Bayer Leverkusen- Ludogorets- FC Zürich- AEL Larnaca- RB Salzbourg- Celtic Glasgow- RB Leipzig- Rosenborg- Zenit- Copenhague- Slavia Prague- Anderlecht- Fenerbahçe- Dinamo Zagreb- Spartak Trnava- Arsenal- Sporting Portugal- Qarabağ- Vorskla- Olympiakos- AC Milan- Betis Séville- F91 Dudelange- Villarreal- Rapid de Vienne- Spartak Moscou- Glasgow Rangers- Lazio- Francfort- Apollon Limassol- Beşiktaş- Genk- Malmö- Sparpsborg 08- Séville- Krasnodar- Standard de Liège- Akhisarspor- Dynamo Kiev- Astana- Jablonec- Chelsea- PAOK- BATE- VideotonVoilà, c'est fini pour ce tirage express qui m'a mis en sueur. Franchement, 48 équipes, c'est beaucoup mais l'essentiel, c'est qu'on verra un OM-Lazio qui donne très envie au Vélodrome ! Allez, ciao les mordus !Désolé, ils ont enchaîné les boules comme des joueurs de pétanques expérimentés. L'OM se retrouve donc le Francfort de Kévin Trapp et les corps de rêves de l'Apollon Limassol. Bordeaux est dans le groupe C avec le Zénith, Copenhague et le Slavia Prague. Enfin Rennes est dans le groupe K avec le Dynamo Kiev, Astana, et les inconnus de Jablonec. En vrai, ça passe pour à peu près tout le monde !L'OM avec la Lazio dans le groupe H ! Aie.Arrêtez votre petit puissance 4 à la con et envoyez nous les équipes, là.: Je vous ai foutu les groupes juste au-dessus, avec l'actualisation qui va venir au fur et à mesure. Ouais, on est sympas chez So Foot. Hernán Crespo va donc aider l'ami Winter pour faire le tirage. Les équipes pour Crespo, les groupes pour Winter. Allez, tout le monde en place.Aron Winter arrive sur le plateau, sur une subtile blague de Tulett : «» . Facile, mais ça reste un oui pour moi.» Petite pensée pour les habitants de ce pays qui viennent de se faire souiller par le traducteur.Qui va casser son PEL ici lorsque Bordeaux ira jouer la finale de l'Europa League en Azerbaïdjan ? Personne, évidemment.ELLE EST LÀ !!!! L'EUROPA LEAGUE EST VISIBLE ! QUELLE EST BELLE !La dernière fois que Rennes n'avait pas fait la queue pour aller en Coupe d'Europe, c'était en 2007. Et le Stade Rennais avait fini dernier avec deux points, dans un groupe à cinq équipes.Double bonne nouvelle pour le Milan AC, placé dans le chapeau 2, qui ne pourra donc ni croiser la route de l'OM, ni celle de Basile Boli Darren Tulett est sur scène, faites chauffer les boules ! (si ce n'est pas déjà le cas)C'est quasiment sûr que tous les club européens espèrent éviter l'OM dans le chapeau 2, le fameux « épouvantail » sur lequel il ne faut pas tomber. Pas sûr que la crainte soit la même pour Rennes et Bordeaux par contre.Toujours intéressant de se taper un sujet sur la Champion's League à quatre minutes du tirage au sort de l'Europa League. Et notre retour sur la belle victoire bordelaise de la veille face à la Gantoise, il est où ?Le petit rappel qui ne fait pas de mal aux méninges : deux clubs d'un même pays ne peuvent pas s'affronter dès la phase de poules, tout comme les clubs ukrainiens et russes. Foutue instabilité régionale. En tant que fidèle supporter de Krasnodar, je suis déçu.Sur, on débute par une question qui donnerait une migraine à n'importe quel néophyte : quel est l'entraîneur des Glasgow Rangers ? Steven Gerrard bien sûr ! En voilà une belle colle résolue en trente-quatre secondes.Bonjour à toutes et à tous ! Bien sûr, après le tirage au sort de la Ligue des Champions hier qui a vu Paris et Monaco sourire jaune et l'OL plutôt bien s'en sortir, place aujourd'hui à l'Europa League ! Alors, la note va t-elle être salée pour l'OM (chapeau 2), Rennes et Bordeaux (chapeau 3) ?Séville- Arsenal- Chelsea- Zenit- Bayer Leverkusen- Dynamo Kiev- Beşiktaş- RB Salzbourg- Olympiakos- Villarreal- Anderlecht- LazioSporting Portugal- Ludogorets- Copenhague- Olympique de Marseille- Celtic Glasgow- PAOK- AC Milan- Genk- Fenerbahçe- Krasnodar- Astana- Rapid de VienneBetis Séville- Qarabağ- BATE- Dinamo Zagreb- Leipzig- Francfort- Malmö- Spartak Moscou- Standard de Liège- FC ZürichApollon Limassol- Rosenborg- Vorskla- Slavia Prague- Akhisarspor- Jablonec- AEL Larnaca- Videoton- Glasgow Rangers- F91 Dudelange- Spartak Trnava- Sparpsborg 08