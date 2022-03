Live : suivez la liste des Bleus de Didier Deschamps

C'est la première sortie de l'année pour les Bleus ! Le cuistot Didier Deschamps doit donner les ingrédients pour les matchs amicaux contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Avec la possible apparition de deux petits nouveaux dans le groupe France : Christopher Nkunku et Jonathan Clauss.

Par Clément Gavard

Pour ceux qui veulent tuer le temps cet aprem en attendant les matchs du soir, vous pouvez toujours vous tester sur notre quiz spécial Karim Benzema. À vous de jouer pour battre les 97 de Steven Oliveira.J'avais complètement oublié l'existence d'Antoine Griezmann avant mardi soir. Honte à moi.On le connaît notre Didier, on sait qu'il va être en retard. On fait durer le plaisir, on laisse du suspense. Vous voyez qui dans cette liste ? Balancez votre plus belle surprise qui n'arrivera jamais.Vous faisiez quoi dans la vie quand Deschamps a débarqué sur le banc des Bleus ? Je venais de terminer ma licence et j'étais un peu paumé perso, tout va décidément très vite dans le football. En tout cas, DD n'a presque pas pris une ride en dix piges.La trêve de mars n'est-elle pas la pire de toutes les trêves ? On est là, à l'aube du sprint final, on a envie de se régaler devant la Ligue 1 et de se goinfrer devant des belles affiches européennes. Et là, bim, des matchs amicaux. Fichtre.DD devrait nous réserver quelques surprises avec des nouvelles têtes. Christopher Nkunku et Jonathan Clauss sont fortement pressentis, ça cause aussi d'une possible convocation d'Alban Lafont et du retour d'Ousmane Dembélé. Cœur sur lui.Un rappel du programme qui nous attend pour la prochaine trêve internationale pour commencer. Deux matchs amicaux, pas de quoi grimper au plafond : France-Côte d'Ivoire vendredi prochain au Vélodrome puis France-Afrique du Sud le mardi suivant à Lille.