Bleus : Coman, Kanté et Areola de retour

La trêve internationale, acte 3. L'équipe de France fait déjà son retour dès la semaine prochaine pour un nouveau rassemblement à l'occasion des deux dernières rencontres comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022 contre le Kazakhstan et la Finlande. Pour ces matchs, le chef Didier Deschamps n'a réservé aucune grande surprise, se contentant de rappeler Kingsley Coman, N'Golo Kanté ou encore Alphonse Areola. Christopher Nkunku, lui, devra encore patienter.

77

La liste :



Gardiens : Alphone Areola (West Ham) Hugo Lloris (Tottenham), Benoit Costil (Bordeaux).



Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Théo Hernandez (AC Milan), Presnel Kimpembe (PSG), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Jules Koundé (Séville), Dayot Upamecano (Bayern), Kurt Zouma (West Ham).



Milieux : Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouameni (Monaco), N’Golo Kanté (Chelsea), Mattéo Guendouzi (Marseille).



Attaquants : Wissam Ben Yedder (Monaco), Antoine Griezmann (Atlético), Kingsley Coman (Bayern Munich), Kylian Mbappé (PSG), Karim Benzema (Real Madrid), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen).

La liste des 2️⃣3️⃣ joueurs qui affronteront le Kazakhstan au Parc des Princes et la Finlande à Helsinki ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/El3sZaFvlw — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 4, 2021

Par Clément Gavard

Pas de Christopher Nkunku ? La réponse du chef :

Un petit rappel du programme à venir pour l'équipe de France en novembre : deux matchs comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022, avec la réception du Kazakhstan samedi prochain et un déplacement en Finlande le mardi suivant. Au bout, la qualification pour la Coupe du monde.