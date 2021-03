Bleus : Dembélé, Lemar et Ndombele de retour

Cocorico, l'heure est venue pour Didier Deschamps de faire son retour sur le devant de la scène pour nous proposer sa première liste de cette année 2021, qui sera aussi la dernière avant l'Euro. Faites vos jeux !

La liste :



Gardiens : Alphonse Areola (Fulham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille), Mike Maignan (Lille).



Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (FC Barcelone), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea).



Milieux : N’Golo Kanté (Chelsea), Tanguy Ndombele (Tottenham), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham).



Attaquants : Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Munich), Nabil Fekir (Betis), Ousmane Dembélé (Barcelone), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelone), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (PSG), Thomas Lemar (Atlético de Madrid).

Les 26 Bleus retenus pour débuter les Qualifications pour la Coupe du Monde 2022 ! ?? #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Tsl0dkv2UY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 18, 2021

Vidéo

Par Clément Gavard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tut tut, fin de la récré. Après les belles paroles du sélectionneur et cette liste élargie à 26 joueurs, je vous laisse retourner à vos occupations. On se retrouve la semaine prochaine pour un délicieux France-Ukraine, à Saint-Denis. Prenez soin de vous, des bisous.La dernière question concernera Kylian Mbappé. Bravo à tous pour ne pas avoir froissé Didier avec une énième interrogation autour du cas Benzema.Merci mon cher, c'est fort aimable. Pour vous donner la notice de l'Euro Espoirs, la phase de groupes se disputera la semaine prochaine, puis la phase finale se déroulera fin mai-début juin, avec possiblement de nouveaux joueurs dans chaque liste. Un beau bazar en perspective.Je suis à deux doigts de m'endormir, là.Est-ce que DD pense à sa liste des 23 pour l'Euro tous les matins en se rasant ? Ne comptez pas sur lui pour nous donner des éléments de réponse. Traduction : on verra au mois de mai.Deschamps a presque réussi à ne pas répondre à la question de la hiérarchie des gardiens. En gros : Lloris numéro 1, Mandanda numéro 2, Maignan numéro 3, et Areola en porteur d'eau.L'utilisation de Tanguy Ndombele ?Pour les vraies séances d'entraînement, il va falloir oublier., précise le technicien des Bleus.Pas d'enflammade sur la masse d'attaquants convoqués par DD,, sourit le sélectionneur.Honnêtement, la liste des Espoirs pour la phase de groupes de l'Euro à venir est plus excitante que celle des grands. Simple constat.On voit dans les yeux de Deschamps qu'il aime trop Ousmane Dembélé.Beaucoup de questions sur les conditions sanitaires avec deux conclusions : il y aura une bonne grosse bulle et les joueurs seront immédiatement remis à disposition de leurs clubs à l'issue du rassemblement. Sans quatorzaine.Petit ange.Je n'aurais pas dit non à un petit Theo Hernandez, tiens.Pour ceux qui espéraient du Jules Koundé ou du Eduardo Camavinga dans cette liste, DD répond clairement qu'il a fait un cadeau à son copain Sylvain Ripoll. Et la limonade ne sera pas la même au printemps.Ce qui est bien, c'est qu'on ne perd pas nos repères avec un Didier Deschamps toujours aussi langue de bois dans ses réponses. Miam.À noter aussi la présence de Thomas Lemar, de retour après plus de deux ans sans être venu chez les Bleus.Voici la liste du patron.OUSMANE DEMBLÉLÉ, oui !L'énorme surprise, c'est la présence de Clément Lenglet dans cette liste.VOILÀ LE TAULIER ! Silence !Le siège de DD est vide, mais plus pour longtemps. Tic tac, tic tac.Selon vous, qui va accompagner Moussa Sissoko chez les milieux de terrain ?À noter que Maxime Brigand ne sera pas de la partie pour continuer sa propagande pour une convocation de Téji Savanier, qui est très bien à Montpellier.Qui pour poser l'insupportable question traditionnelle sur Karim Benzema ? Suspense.851 jours plus tard, Ousmane Dembélé va faire son retour chez les Bleus. Vous le savez, je le sais, Didier va le faire.Place à la boîte à souvenirs avec le dernier match en date des Bleus. C'était en novembre, c'était au Stade de France, et c'était une victoire 4-2 contre la Suède. Avec un doublé d'Olivier Giroud, évidemment.Rappelons que les Bleus auront un programme chargé avec trois matchs en une semaine, dont deux déplacements. Après la réception de l'Ukraine (24 mars), les champions du monde se rendront au Kazakhstan (28 mars ) et en Bosnie-Herzégovine (31 mars). Tout cela dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. C'est bon, vous suivez ?Pour ceux qui veulent patienter avec la conférence de presse du grand Bruno Génésio, c'est par ici. Les bruits de couloir évoquent une liste élargie à vingt-six joueurs pour anticiper d'éventuels cas de Covid-19 pendant la quinzaine. Quelle(s) surprise(s) peut bien nous réserver La Desch' ?Salut les petits zouaves ! Tout le monde est prêt à retrouver notre DD préféré pour la première liste de l'année ? On va encore débattre et se régaler, ça va être super.